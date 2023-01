Hamburger Büromarkt verzeichnet Umsatzplus von 14 %

In politisch und wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten unterstrich der Hamburger Büromarkt im Jahr 2022 einmal mehr seine Stabilität. Die über zwölf Monate erzielte Vermietungsleistung von ca. 580.000 m² bedeutet gegenüber dem Vorjahr 2021 ein Umsatzplus von 14 % und hebt sich auch deutlich vom 10-Jahres-Durchschnitt ab, der sich auf ca. 527.000 m² beläuft.

„Auch wenn die Dynamik im vierten Quartal etwas abgenommen hat, ist das Ergebnis ein Indikator dafür, dass viele Unternehmen um die Dringlichkeit ihrer ausstehenden Anmietungsentscheidung wissen und entsprechend reagieren“, sagt Leon Müller, Senior Immobilienberater bei der Angermann Real Estate Advisory AG.



Nachdem sich der Leerstand in den Vorquartalen zuletzt reduzierte, hat das Angebot an freien Büroflächen im Verlauf des vierten Quartals 2022 wieder zugenommen. Zum Jahresende stehen somit ca. 552.000 m² Büroflächen zur Anmietung bereit. Dies entspricht einer weiterhin niedrigen Leerstandsquote von 3,9 %. „Begrenzte Expansionserwartungen sowie die weitere Zunahme von Homeoffice und mobilem Arbeiten hat den Flächenbedarf bei Unternehmen nachhaltig verändert, was aktuell viele Untermietflächen und Bestandsflächen in den Markt zurückführt“, so Leon Müller.



Die Spitzenmiete hat das im dritten Quartal erreichte Rekordniveau von 35,00 Euro/m² im vierten Quartal bestätigt. Die Durchschnittsmiete verzeichnete hingegen gegenüber dem dritten Quartal 2022 einen moderaten Rückgang, bleibt aber mit 20,20 Euro/m² im Jahresvergleich auf einem überdurchschnittlichen Level. „Hochwertige Büroflächen und zentrale Lagen in der City sind weiterhin stark nachgefragt. Spitzen- und Durchschnittsmieten dürften daher in den kommenden Monaten auf einem ähnlich hohen Niveau verbleiben“, erklärt Leon Müller.



Mit einem Flächenumsatz von ca. 149.000 m² belegte die City auch im Gesamtjahr 2022 die Spitzenposition im Standortranking. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das Ergebnis einen Umsatzzuwachs von 22 %. Komplettiert werden die Top-3 der umsatzstärksten Bürostandorte von der HafenCity mit ca. 91.700 m² (+ 99 %) und der City Süd mit ca. 75.800 m² (+ 84 %).



Aktivste Branche im Jahr 2022 war der Sektor IT/Multimedia, an den ca. 81.300 m² Bürofläche neu vermietet wurde. Die weiteren führenden Plätze im Branchenranking belegen der Industriesektor mit ca. 58.000 m² sowie der Wirtschaftszweig Banken/Finanzdienstleister mit ca. 45.200 m². Mit einer Anzahl von 231 wurden die meisten der von Angermann im Jahr 2022 insgesamt gezählten 530 Mietverträge im Flächensegment zwischen 250 und 700 m² abgeschlossen. Die Vermietungsleistung von ca. 98.300 m² bedeutet in diesem Bereich einen Umsatzanteil von 17 %. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 61 % (ca. 355.600 m²) auf das Segment über 1.500 m². 76 Mietverträge wurden hier abgeschlossen. „Das hohe Vermietungsvolumen im Jahr 2022 wurde hauptsächlich durch Großanmietungen geprägt. Diese Entwicklung wird im Jahr 2023 vermutlich gedämpft, sodass dem Mittelstand als stabilem Umsatztreiber eine noch wichtigere Rolle zukommen wird“, sagt Leon Müller.