Hamburger Büromarkt startet verhalten ins neue Jahr

Mit einem Flächenumsatz von ca. 99.000 m² ist der Hamburger Büromarkt verhalten ins neue Jahr gestartet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das Ergebnis einen Umsatzrückgang von 20 %.

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„Der verhaltene Jahresauftakt ist weniger Ausdruck fehlender Nachfrage als vielmehr Folge deutlich längerer Entscheidungs- und Anmietungsprozesse. Viele Unternehmen agieren derzeit vorsichtiger und prüfen ihre Flächenentscheidungen deutlich intensiver“, sagt Matthis Rabels, Senior Immobilienberater bei der Angermann Real Estate Advisory AG.



Der Büroflächenleerstand hat sich im Verlauf des ersten Quartals 2026 von ca. 872.000 m² auf ca. 913.000 m² erhöht, was einer Leerstandsquote von 6,3 % entspricht. „Die Leerstandsentwicklung im Gesamtmarkt zeigt ein zunehmend differenziertes Bild. Je nach Lage, Qualität und Flächenkonzept unterscheiden sich Verfügbarkeit und Marktfähigkeit teils deutlich. Diese Faktoren bleiben auch aus Nutzersicht die zentralen Kriterien bei der Flächenentscheidung,“ so Matthis Rabels.



Die Durchschnittsmiete verzeichnete gegenüber dem Vorquartal einen Anstieg und beträgt statt 22,50 Euro/m² nunmehr 22,70 Euro/m². Die Spitzenmiete blieb hingegen stabil bei 37,00 Euro/m².



Mit einem Flächenumsatz von ca. 22.600 m² belegte die City nach dem ersten Quartal 2026 die Spitzenposition im Standortranking. Komplettiert werden die Top-3 der umsatzstärksten Bürostandorte von der City Süd mit ca. 17.800 m² sowie der HafenCity mit ca. 14.900 m².



Im Branchenvergleich wurde in den ersten drei Monaten der größte Flächenumsatz durch den Sektor Verkehr/Transport/Logistik erzielt. Insgesamt beläuft sich die Vermietungsleistung in diesem Bereich auf ca. 22.800 m². Dahinter folgen IT/Multimedia mit ca. 18.600 m² sowie Bildungseinrichtungen mit ca. 11.000 m².



Die meisten Mietverträge (53) wurden im ersten Quartal 2026 im Flächensegment zwischen 250 und 700 m² abgeschlossen. Die in diesem Bereich erwirtschaftete Vermietungsleistung von ca. 23.300 m² bedeutet jedoch nur einen Umsatzanteil von 23 %. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 49 % (ca. 48.600 m²) auf das Segment über 1.500 m², in dem 11 Mietverträge abgeschlossen wurden.