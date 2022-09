Hamburger BÃ¼romarkt mit starkem Umsatzplus

Das Geschehen auf dem Hamburger Büromarkt ist weiterhin von einer hohen Aktivität gekennzeichnet, wobei das abgelaufene dritte Quartal maßgeblich von Großanmietungen geprägt wurde. Insgesamt beläuft sich die Vermietungsleistung nach neun Monaten auf ca. 467.000 m². Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Umsatzsteigerung von 24 %.

.

„Da die Dynamik aller Voraussicht nach auch im vierten Quartal nicht nachlassen wird, könnte die Vermietungsleistung zum zweiten Mal nach 2017 die 600.000 m²-Marke übertreffen. Viele Unternehmen sind dabei, ihre zum Teil schon länger andauernden Anmietungsprozesse bis zum Jahresende zu finalisieren“, sagt Leon Müller, Senior Immobilienberater bei der Angermann Real Estate Advisory AG.



Das Angebot an freien Büroflächen geht in der Hansestadt weiter zurück. Verglichen mit dem Vorquartal reduzierte sich der Leerstand von ca. 512.000 m² auf ca. 506.000 m². Dies entspricht einer niedrigen Leerstandquote von lediglich 3,6 %. „Der bereits nach dem ersten Halbjahr 2022 erkannte Anmietungsdruck für Büroflächen in der Innenstadt hat auch in der zweiten Jahreshälfte seine Fortsetzung gefunden. Entsprechend bleibt die Nachfrage nach modernen Neubauprojekten mit höchster technischer Ausstattung sehr hoch“, erklärt Leon Müller.



Nachdem die Spitzenmiete bereits nach dem zweiten Quartal 2022 mit 33,90 Euro/m² einen neuen Rekordwert für den Hamburger Büromarkt verzeichnet, hat sich die Messlatte nach dem dritten Quartal 2022 abermals nach oben verschoben. Die Spitzenmiete beläuft sich nunmehr auf 35,00 Euro/m². Die Durchschnittsmiete bewegt sich mit 20,80 Euro/m² weiterhin auf einem hohen Niveau.



Der Wirtschaftssektor IT- und Multimedia ist nach dem dritten Quartal 2022 Branchenprimus. Insgesamt beläuft sich die Vermietungsleistung in dem Bereich auf ca. 69.900 m², wovon ca. 40.000 m² auf die Anmietung von Dataport im „Hanse Center“ im Wikingerweg 1 entfallen. Der Wirtschaftszweig Industrie mit einem Flächenumsatz von ca. 53.500 m² und der Sektor Banken/Finanzdienstleister mit ca. 42.300 m² komplettieren die Top-3 der anmietungsstärksten Branchen.



Mit einem Flächenumsatz von ca. 131.000 m² belegte die City auch nach den ersten neun Monaten 2022 die Spitzenposition im Standortranking. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutet das Ergebnis ein Plus von 58 %. Auf den Plätzen dahinter folgen die HafenCity mit ca. 85.500 m² (+ 146 %) und die City Süd mit ca. 64.700 m² (113 %).



Die meisten Mietverträge (162) wurden im Verlauf der ersten drei Quartale 2022 im Flächensegment zwischen 250 und 700 m² abgeschlossen. Die in diesem Bereich erwirtschaftete Vermietungsleistung von ca. 68.900 m² bedeutet jedoch nur einen Umsatzanteil von 15 %. Der größte Anteil am Gesamtflächenumsatz entfällt mit 66 % (ca. 307.200 m²) auf das Segment über 1.500 m², in dem 62 Mietverträge abgeschlossen wurden.