Hamburger Büromarkt mit anhaltender Dynamik

Nach Angaben von Colliers wurde das erste Halbjahr 2022 mit einem Flächenumsatz von 302.000 m² abgeschlossen. Das Ergebnis befindet sich damit 41,8 Prozent über dem Vorjahreswert mit 213.000 m² und liegt rund 28 Prozent über dem Zehnjahresdurchschnitt.

„Wir befinden uns derzeit in einem Umfeld mit vielen Herausforderungen, bei denen sich beinahe täglich etwas ändern kann. Während die Covid-19-Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt ist, zeigen sich weitere Spannungen durch den Ukraine-Krieg und vor allem bei der inflationären Situation in Deutschland. Bislang konnte sich der Hamburger Bürovermietungsmarkt jedoch teilweise von den Auswirkungen entkoppeln und manifestiert sich im aktuellen Umfeld sehr robust. In Betrachtung des Einzelquartals wurde ein Flächenumsatz von 174.000 m² registriert. Der Aufwärtstrend ist somit weiter ungebrochen.“, sagt Sascha Hanekopf, Regional Manager in Hamburg bei Colliers.



Vertragsverhandlungen werden intensiver

„Mittlerweile entsteht bei Vertragsverhandlungen ein intensives Diskussionsfeld zwischen dem Mieter und Vermieter. Indexklauseln, bzw. Wertsicherungsklauseln finden sich in beinahe jedem Gewerbemietvertrag und werden aktuell mit Kappungsgrenzen umso stärker verhandelt. Daneben gehört auch noch der Wunsch nach einer längeren mietfreien Zeit, Sonderkündigungsrechte, Option auf Untervermietung und eine veränderte Laufzeitgestaltung dazu. Während kleinere Unternehmen zunehmend eine mittelfristige (5-7,5 Jahre) Mietdauer wählen, bleiben große Unternehmen in der Regel bei einer durchschnittlichen Anmietungsdauer von 10 Jahren und mehr. Hierbei handelt es sich um eine strategische Entscheidung, die auch auf Seiten der Nutzer große Investitionen auslöst. Zuletzt landeten außerdem sichere Fertigstellungstermine sowohl bei Neubauprojekten als auch bei Flächen, die sich im Ausbau befinden, immer höher in der Prioritätenliste.“, sagt Roland Schroers, Head of Office Letting in Hamburg.



Innenstadtnahe Lagen gefragt

Die führenden Teilmärkte City, HafenCity und City Süd machten jeweils den größten Einzelanteil am gesamten Flächenumsatz aus und ergeben einen aggregierten Anteil von rund 61 Prozent. Im Verhältnis zum Vorjahr hat vor allem das Flächensegment zwischen 1.000 bis 2.000 m² um insgesamt 100 Prozent stark zugelegt. Als Landmark-Deal im Segment über 10.000 m² sticht die Anmietung der Hamburger Sparkasse (Haspa) im Neubauprojekt Deutschlandhaus mit einer Mietfläche von 30.800 m² hervor [wir berichteten]. Die zweitgrößte Vermietungstransaktion mit 12.500 m² von VTG, einem Anbieter von multimodalen Logistikleistungen, konnte bereits zu Jahresbeginn aufgenommen werden [wir berichteten]. Darauf folgt mit dem Norddeutschen Rundfunk ein Eigennutzer aus dem Bereich Rundfunk/Fernsehen, der am Hugh-Greene-Weg seinen Neubau mit rund 9.500 m² errichtet [wir berichteten] und die Kasse.Hamburg mit 8.900 m² in der Gasstraße [wir berichteten].



Neben dem Großflächensegment konnten vermehrt Transaktionen im Mittelflächenbereich zu Spitzenmieten verbucht werden. So mietete etwa der Business Center Anbieter IWG 4.000 m² zu einem Preis oberhalb von 40,00 Euro/m² im Elbtower von Signa [wir berichteten] und auch die Anmietung der Kanzlei Lupp + Partner im Projekt Burstah liegt über der aktuellen Spitzenmiete. Besonders stark im ersten Halbjahr waren Beratungsunternehmen, Sektoren aus der Banken- und Finanzbranche sowie die Informations- und Telekommunikationsbranche. Summiert machen sie rund 32 Prozent des Büroflächenumsatzes aus.



Leerstand stagniert auf Vorquartalsniveau

Der kurzfristig verfügbare Leerstand beläuft sich auf 552.500 m². Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt bedeutet dies einen Zuwachs von 17,6 Prozent. „Aktuell notiert die Leerstandsquote stabil bei 3,9 Prozent und hält sich auf Vorquartalsniveau. Im zweiten Halbjahr wird sich jedoch sicherlich der Anstieg wieder fortsetzen, da mit schätzungsweise bis zu 60 Basispunkten noch Luft nach oben besteht. Hauptsächlich Büroflächen in B- und C-Lagen mit mittlerer Qualität werden auf den Markt kommen. Auf Teilmarktebene heruntergebrochen sind es wieder zunehmend periphere Lagen, die erhöhten Leerstand aufweisen“, analysiert Schroers.



Dynamik bei den Mieten bleibt ungebremst

Die Spitzenmiete stieg um 1,00 Euro/m² auf 32,50 Euro/m² und im Verhältnis zum Vorjahr um 8,3 Prozent. Ebenso konnte die flächengewichtete Durchschnittsmiete einen Anstieg verzeichnen. Mit 20,10 Euro/m² liegt sie im Vergleich zum Vorjahr 12,3 Prozent höher und damit erstmals in Hamburg über der Marke von 20,00 Euro/m². „Besonders in den letzten drei Monaten haben Kostensteigerungen in der Baubranche und die rasant angestiegene Inflation in Deutschland zu einem Anstieg der Mieten geführt. In Kombination mit einer anhaltenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Büroflächen und einer Verringerung vereinzelter Bautätigkeiten sorgt dies für weiteren Auftrieb. Wird dann noch zeitnah ein Neubauprojekt wie zuletzt das Deutschlandhaus in der Hamburger City abrupt vollvermietet, so könnte der Druck nach verfügbaren Flächen noch weiterhin anhalten“, ergänzt Schroers.

Ausblick



„In den Folgemonaten wird sich offenbaren, wie es um die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland steht und inwieweit die Entwicklung insbesondere für Hamburg Einfluss auf den Büromarkt nehmen wird. Selbst wenn es im zweiten Halbjahr vermutlich weitere Herausforderungen geben wird, hat sich die aktuelle Stimmung am Hamburger Büromarkt sehr stabil und dynamisch gezeigt. Mit einer weiterhin hohen Anzahl an Gesuchen und attraktivem Produkt wird weiteres Büromarktwachstum in den Folgemonaten möglich sein. Daher rechnen wir nach wie vor mit einem Flächenumsatz von ca. 500.000 m². Bei vermehrten Abschlüssen im Großflächensegment kann eventuell sogar das Level vom Vorkrisenniveau aus 2019 mit 535.400 m² erreicht werden“, prognostiziert Schroers.