Hamburger Bürgermeister legt Grundstein für Westfield Hamburg-Überseequartier

Nachdem der Bau des Westfield Hamburg-Überseequartiers in April mit dem ersten Spatenstich begonnen hat, legte Unibail-Rodamco-Westfield nun den Grundstein für das neue Mixed-use-Quartier [wir berichteten]. Bei dem Vorhaben in der HafenCity handelt es sich um eines der bedeutendsten und innovativsten Mixed-use-Quartiere Europas und um das größte Bauprojekt in Hamburg. Die feierliche Zeremonie leitete Christophe Cuvillier, Group CEO von Unibail-Rodamco-Westfield, an der Seite von Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg.

