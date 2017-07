Hamburg: Zinshäuser erreichen erneut Rekord-Umsatzvolumen

Mit dem höchsten, bisher registrierten Umsatzvolumen schloss der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser im Jahr 2016 in Hamburg. 1,543 Mrd. Euro investierten überwiegend Hamburger Kapitalanleger und auch überregionale Immobilienprofis in insgesamt 438 Zinshäuser.

.

„Bemerkenswert ist der Blick auf die durchschnittlichen Quadratmeterpreise der verkauften Immobilien“, hebt Oliver Ihrt, Leiter Wohn- und Geschäftshäuser bei Engel & Völkers Commercial Hamburg, hervor. Dieser ist von gut 2.500 Euro/m² (2015) im Jahr 2016 weiter auf knapp 2.700 Euro/m² gestiegen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Anstieg von 8 %. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Objekt stieg deutlich gegenüber dem Vorjahr (2,84 Mio. Euro) auf 3,53 Mio. Euro, was insbesondere auf die recht hohe Anzahl von Transaktionen in guten und sehr guten Lagen zurückzuführen ist. Spitzenreiter ist - wie auch in 2015 - der beliebte Stadtteil Eimsbüttel mit 25 gehandelten Wohn- und Geschäftshäusern (Vorjahreszahl: 21 Objekte).



Für das Jahr 2017 geht die Rally ungebremst weiter. „Die Preise für Mehrfamilienhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser sind extrem hoch und Faktoren über dem 30-Fachen der Jahresnettokaltmiete werden regelmäßig erzielt“, berichtet Oliver Ihrt. Das geringe Angebot an Objekten, die hohe Nachfrage und die mangelnden Anlagealternativen auf dem Kapitalmarkt, sorgen nach wie vor für Höchstpreise in der Hansestadt.