Hamburg wird weltweiter Spitzenstandort für Infektionsforschung

Heute wurde das neue Gebäude des Centre for Structural Systems Biology (CSSB) auf dem Forschungscampus Bahrenfeld (DESY-Gelände) in Hamburg feierlich eröffnet. Im CSSB arbeiten Wissenschaftler von zehn verschiedenen Institutionen aus vier Bundesländern. Sie forschen interdisziplinär an einigen der drängendsten Fragen zu Strukturen und Systemen von Viren, Bakterien und Parasiten. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, Gabriele Heinen-Kljajic, niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur und weitere Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft nahmen an der Eröffnung zusammen mit Mitgliedern der CSSB-Partnerinstitute und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland teil.

.

„Ich freue mich, dass die Forschungsarbeiten im CSSB-Neubau nun starten können. Das neue Gebäude bietet den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hervorragende Rahmenbedingungen: Sie können einerseits die modernsten Technologien im CSSB nutzen und anderseits ihre Forschung an den ultrahellen Lichtquellen des DESY vorantreiben. Diese Verbindung von hervorragenden Expertinnen und Experten und modernster Technik über verschiedene Fachdisziplinen hinweg, sind dafür verantwortlich, dass uns die Welt um den Forschungscampus Bahrenfeld schon jetzt beneidet. Das neue CSSB-Gebäude ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt, um den Campus zu einem Spitzenstandort für Strukturforschung mit internationaler Strahlkraft auszubauen und gibt dem gesamten Wissenschaftsstandort Hamburg und der Metropolregion einen weiteren Schub“, so Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung.



Das neue CSSB-Gebäude wurde gezielt entwickelt, um Grundlagenforschung, fächerübergreifende Zusammenarbeit, Innovation sowie Mentoring für Nachwuchskräfte zu fördern. Das vierstöckige Gebäude mit Laboratorien und Büros bietet Raum für etwa 180 Wissenschaftler und Mitarbeiter. Der Forschungsneubau hat rund 52 Millionen Euro gekostet. Davon übernimmt der Bund rund 36,5 Millionen. Die Freie und Hansestadt Hamburg trägt 8,5 Millionen Euro. Niedersachsen zahlt 5 Millionen Euro und Schleswig-Holstein weitere 2 Millionen Euro.