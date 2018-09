Die Vivet Capital GmbH hat in Hamburg ein attraktives Gewerbeinvestment mit Entwicklungspotenzial gekauft. Die Liegenschaft an der Ellernreihe 55,57,59 und am Mainmoorweg 62 verfügt auf dem rd 5.500 m² großen Grundstück über Lager- und Werkstatt- (ca. 2.550 m²), Büro- und Sozial- (ca. 300 m²) und Wohnfläche (ca. 200 m²). Verkäufer war eine Privatperson. Engel & Völkers Commercial Hamburg war beratend und vermittelnd tätig

.