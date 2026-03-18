Feierliche Vertragsunterzeichnung
Hamburg verlängert Bündnis für Wohnen: Neubau bleibt, Bestand rückt in den Fokus
Der Hamburger Senat setzt seine kooperative Wohnungspolitik fort: Das „Bündnis für das Wohnen“ von Senat, Bezirken und Wohnungswirtschaft wurde erneuert. Neben dem weiteren Neubau rückt erstmals der klimaneutrale Umbau des Bestands stärker in den Mittelpunkt. Am Mittwoch unterzeichneten die Beteiligten feierlich den Vertrag und zogen eine Bilanz aus 15 Jahren Bündnis.
Die Freie und Hansestadt Hamburg führt ihr „Bündnis für das Wohnen“ in der neuen Legislaturperiode fort. Senat, Bezirke und Wohnungswirtschaft bekräftigen damit ihre Zusammenarbeit zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum und zur Stabilisierung des Marktes.
Seit 2011 wurden im Rahmen des Bündnisses rund 145.000 Wohnungen genehmigt und mehr als 110.000 Einheiten fertiggestellt, darunter über 30.000 Sozialwohnungen. Auch die im Metropolenvergleich moderate Durchschnittsmiete von 9,11 Euro/m², welche die aktuelle Hamburger Mietenstudie ausweist, zeigt, dass die kooperative Wohnungsbaupolitik des Bündnisses erfolgreich ist und die Situation des Hamburger Wohnungsmarktes trotz anhaltender Krisenlagen positiv beeinflusst.
„Die Hamburger Wohnungsbaupolitik ist ein Erfolgsmodell und gilt mit dem Bündnis für das Wohnen deutschlandweit als Vorbild. Seit 2011 wurden in Hamburg über 100.000 neue Wohnungen fertiggestellt. Die Zahl der Baugenehmigungen steigt trotz Baukrise wieder. 2025 wurden über 6.500 Wohnungen genehmigt. Dies beruht auf einer guten Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft im Bündnis für das Wohnen, das wir heute erneuert haben. Neben dem Bau guter und bezahlbarer Wohnungen hat sich das Bündnis zum Ziel gesetzt, zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Stadtentwicklung beizutragen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Bündnispartnern und hoffe, dass wir gemeinsam den Wohnungsbau trotz schwieriger Rahmenbedingungen weiter voranbringen können“, sagt Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister.
Auch künftig wird der Neubau ein zentraler Baustein bleiben. Vereinfachte Genehmigungsverfahren, angepasste Baustandards und Förderinstrumente sollen das Bauen beschleunigen und Kosten senken. Gleichzeitig sollen neue bundespolitische Impulse genutzt werden.
Neu gewichtet wird der Umgang mit dem Bestand: Die Partner wollen den Gebäudebestand stärker in Richtung Klimaneutralität entwickeln. Im Fokus stehen die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien, maßvolle energetische Sanierungen sowie kosteneffiziente Modernisierungslösungen. Darüber hinaus sollen Nachverdichtung, Dachaufstockungen und altersgerechter Umbau zusätzliche Potenziale erschließen, ohne neue Flächen in Anspruch zu nehmen. Ziel bleibt eine sozialverträgliche Transformation, die Klimaschutz und bezahlbares Wohnen miteinander verbindet.
„Das Bündnis für das Wohnen ist weiterhin ein bundesweites Vorbild für erfolgreiche Wohnungsbaupolitik. Es schafft den Rahmen, um gemeinsam gute Ergebnisse für den Hamburger Wohnungsmarkt zu erreichen. Wichtig ist dabei das klare Bekenntnis zum Bau aller Wohnungsarten, also neben geförderten Wohnungen auch frei finanzierte Mietwohnungen und Wohneigentum. Hierfür sollen in großen Stadtentwicklungsgebieten wieder Grundstücke der FHH zum Verkauf angeboten werden – eine richtige Entscheidung für eine ausgewogene Stadtentwicklung unter Beibehaltung des Hamburger Drittelmixes. Auch die bedeutenden Vereinbarungen zum vereinfachten Bauen, zu sinnvoller Bestandssanierung und zu pragmatischem Klimaschutz bieten eine echte Chance, die vielfältigen Herausforderungen im Wohnungsmarkt zu lösen“, so Kay Brahmst, Vorstandsvorsitzender des Landesverbands Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW).