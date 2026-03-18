Hamburg verlängert Bündnis für Wohnen: Neubau bleibt, Bestand rückt in den Fokus

Der Hamburger Senat setzt seine kooperative Wohnungspolitik fort: Das „Bündnis für das Wohnen“ von Senat, Bezirken und Wohnungswirtschaft wurde erneuert. Neben dem weiteren Neubau rückt erstmals der klimaneutrale Umbau des Bestands stärker in den Mittelpunkt. Am Mittwoch unterzeichneten die Beteiligten feierlich den Vertrag und zogen eine Bilanz aus 15 Jahren Bündnis.

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