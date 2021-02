Hamburg und Deutsche Bahn starten städtebaulichen Wettbewerb

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erweiterung des Hamburger Hauptbahnhofs: Der städtebaulich-freiraumplanerische Planungswettbewerb ist gestartet. Ausgelobt wird der Wettbewerb durch die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die ReGe Hamburg, in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn (DB).

.

Das Verfahren bildet den Ausgangspunkt zur Erweiterung des Hauptbahnhofs und der Weiterentwicklung des Bahnhofsumfelds. Die Leistungsfähigkeit des Bahnhofs gelangt durch die Zunahme an Reisenden, Passantinnen und Passanten zunehmend an seine Grenzen. Eine bauliche Erweiterung des Verkehrsknotenpunktes ist damit dringend erforderlich.



Ziel des Wettbewerbs ist es, ein integriertes Gesamtbild zu erhalten und infrastrukturell, architektonisch und städtebaulich angemessene Lösungsansätze für den Hauptbahnhof zu schaffen, um die Mobilitätswende voranzutreiben. Die Anforderungen der Fahrgäste, Besucherinnen und Besucher sowie der Verkehrsunternehmen und Gewerbetreibenden stehen dabei im Mittelpunkt. Gleichzeitig geht es um einen achtsamen Umgang mit dem Thema Denkmalschutz sowie vom Umbau betroffenen Nachbarschaften.



Nach dem nun beginnenden Teilnahmewettbewerb starten 30 Büros in die erste Wettbewerbsphase ab April 2021 und erarbeiten städtebauliche Grundkonzepte. Die Teilnehmerzahl wird bewusst hoch angesetzt, um möglichst vielfältige und unterschiedliche Konzepte zu erhalten



Die Konzepte werden in einer ersten Preisgerichtssitzung im August geprüft und bewertet werden. Es verbleiben dann zehn Büros, die in der zweiten Phase dazu aufgerufen werden, ein Detailkonzept zu erstellen. Eine zweite Preisgerichtssitzung zur Auswahl des Siegerentwurfs sowie die Bekanntgabe der Gewinner sind für Ende 2021 anberaumt.



Zum Preisgericht gehören unter anderem Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende, sowie Franz-Josef Höing, Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg, auf Seiten Hamburgs sowie Sven Hantel, Vorstand Produktion DB Station & Service AG, und Oliver Hasenkamp, Leiter Objektentwicklung und Planung DB Station & Service AG, auf Seiten der DB.



Der Wettbewerb wird durch einen öffentlichen Dialogprozess begleitet, dessen Ergebnisse in die Konzepte einfließen. In Form mehrerer Veranstaltungen werden Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, ihre Hinweise und Ideen zum Wettbewerb einzubringen. Dieser Prozess startet mit einer ersten digitalen Informationsveranstaltung mit paralleler Online-Beteiligung Mitte März 2021.



Der Siegerentwurf soll die Basis bilden, um die Leitlinien zur Erweiterung des Hauptbahnhofs und der städtebaulichen Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu definieren.



„Der Hamburger Hauptbahnhof ist seit langem chronisch überlastet. Mit dem nun beginnenden planerischen Wettbewerb stellen wir die Weichen für die dringend notwendige Erweiterung. Gefragt sind dabei städtebaulich anspruchsvolle und funktionale Lösungen, die der hohen Besucherfrequenz gerecht werden und die Einbindung in die Innenstadt verbessern. Das Gesamterlebnis des Bahnhofs soll sich verbessern – für Reisende und Passantinnen und Passanten ebenso wie für die Nachbarschaft. Damit das gelingt, sind neben den kreativen Konzepten der Architekturbüros auch die Impulse der Hamburgerinnen und Hamburger selbst gefragt. Ich freue mich deshalb auf viele Beiträge in den geplanten Beteiligungsformaten.“, so Dr. Dorothee Stapelfeldt, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen.



„Der Hamburger Hauptbahnhof ist nicht nur der größte deutsche Bahnhof, sondern auch das Herzstück für die Mobilität in Hamburg. Diesen wollen wir erweitern, und in diesem Zuge das verkehrliche und städtebauliche Umfeld des Bahnhofes neu sortieren und aufwerten. Dies ist nötig, um die angestrebten verkehrspolitischen Ziele zu erreichen und um den Reisekomfort der Nutzerinnen und Nutzer zu steigern. Wir wollen diesen zentralen Ort der Stadt gemeinsam und im Dialog mit den Menschen in unserer Stadt weiter entwickeln. Es ist gut, dass wir damit schon im März in einem digitalen Format loslegen, um die Hamburgerinnen und Hamburger von Beginn an eng einzubinden“, ergänzt Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende.