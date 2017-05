Hamburg tüftelt an einem „Allianz-Stadion“

Das betagte Tennis- und Hockeystadion an der Hallerstraße 89 im Hamburg-Harvestehude soll der Abrissbirne anheimfallen. Der Club an der Alster will im Schulterschluss mit dem Münchener Versicherungskonzern Allianz dortselbst eine 7.500 Zuschauer fassende Multifunktionsarena installieren. Die ganzjährig und auch für andere Sportarten genutzt werden kann. An einem detaillierten Zeitplan wird gearbeitet, eine zweijährige Planungsphase einkalkuliert.

Für Nicht-Hanseaten: Das Quartier rund um das Tennisstadion wird in Anlehnung an die Rothenbaumchaussee und die unmittelbar dort verlaufende Grenze zum Stadtteil Rotherbaum vielfach und gebräuchlich „am Rothenbaum“ genannt. Genau diesen, den Rothenbaum, will Alster-Clubchef Thomas Wiederm...

[…]