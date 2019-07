Hamburg Trust gewinnt Dr. Jan-Willem Jensen als General Counsel

Hamburg Trust hat den Rechtsanwalt und Dipl.-Finanzwirt Dr. Jan-Willem Jensen (44) für die Position des General Counsel gewinnen können. Als Leiter des Bereichs Recht und Steuern berichtet er ab August 2019 direkt an CEO Dr. Georg Reul.

.

Zuletzt war Jensen für die globale Wirtschaftskanzlei Kanzlei Norton Rose Fulbright LLP tätig, wo er Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsinitiatoren, Asset Manager und Investoren in investment-, versicherungsaufsichts- und steuerrechtlichen Fragestellungen beriet. Zuvor war Jensen von 2012 bis 2018 Head of Regulations & Taxes der Patrizia Immobilien AG; weitere Stationen hatte er im Segment Immobilien von Union Investment und bei der MPC Capital AG. Sein Schwerpunkt liegt in der Strukturierung von Fonds und Investments sowie der Begleitung von Real-Asset-Transaktionen und ihrer Finanzierungen, auch im internationalen Umfeld.



„Dr. Jan-Willem Jensen ist eine großartige Bereicherung unseres Teams und ein ausgewiesener Rechts- und Steuerexperte für Immobilien, der uns sowohl mit Blick auf unsere Fonds wie auch auf unsere Transaktionen stärken wird“, sagt Dr. Georg Reul, CEO von Hamburg Trust.



„Ich freue mich sehr, mit meiner neuen Position bei Hamburg Trust auf die Business-Seite in der Immobilienfondsbranche zurückzukehren und das Unternehmen bei seinem starken, spannenden Wachstumskurs zu unterstützen“, erklärt Dr. Jan-Willem Jensen.