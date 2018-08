Hamburg Trust startet ersten offenen Immobilienfonds HT Office Top 30 Invest

Der Investment- und Asset-Manager Hamburg Trust hat für eine deutsche Versicherung einen neuen Individualfonds aufgelegt. Der Fonds „HT Office Top 30 Invest“ ist als offener Immobilienfonds nach KAGB strukturiert und soll in Büro- und Geschäftshäuser in Mittel- und Großstädte mit positiver demografischer und wirtschaftlicher Entwicklung sowie in nachgefragte Lagen innerhalb der Top-7-Städte investieren. Zudem soll die Diversifikation über den Erwerb von Bestandsobjekten, Neubauprojekten und Forward-Transaktionen sowie durch einen Fokus auf Multi-Tenant-Objekte weiter erhöht werden. Das Investitionsvolumen wird zunächst ca. 150 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von gut 50 % betragen.

.

„Wir haben mit unserem Investor eine selektive Anlagestrategie entwickelt, die auf unserer Erfahrung im Ankauf und Management der Immobilien basiert und auf langfristige Wertentwicklung zielt“, sagt Georg Reul, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hamburg Trust.



Hamburg Trust hat die KVG-Lizenz zur Auflage offener Immobilienfonds Anfang des Jahres erhalten und legt nun mit dem „HT Office Top 30 Invest“ seinen ersten offenen Immobilienfonds auf. Seit 2013 hat Hamburg Trust zudem fünf geschlossene Spezial-AIF aufgelegt. Mit einer weiteren Ausweitung der Produktpalette für institutionelle Investoren soll das betreute Investitionsvolumen von aktuell rund 1,1 Milliarden Euro in den kommenden Jahren deutlich gesteigert werden.