Hamburg Trust schließt für Leiq JV mit Lupp

Visualisierung des LEIQ.

© Studio Aida

Für die Realisierung des Leiq in Offenbach-Kaiserlei, eines der ersten CO2-neutralen Bürogebäude Deutschlands, hat Hamburg Trust ein Joint Venture mit der Lupp-Gruppe geschlossen. Das Bauunternehmen aus Nidda steigt als gleichberechtigter Partner in das Projekt ein und wurde als Generalunternehmer beauftragt.

.

Als Ankermieter des Leiq steht Danfoss bereits fest . Das dänische Unternehmen hat sich etwa die Hälfte der rd. 27.000 m² Mietfläche für seine neue Deutschlandzentrale gesichert. Das Gebäude wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 fertiggestellt. Hamburg Trust will das Objekt langfristig im eigenen Bestand halten und hatte erst zu Beginn des Jahres die Anteile vom ehemaligen JV-Partner Oxalis übernommen [wir berichteten].



„Zurecht rückt die Nachhaltigkeit von Gebäuden immer mehr in den Fokus. Als familiengeführtes Traditionsunternehmen mit mehr als 650 Mitarbeitern sind wir besonders stolz, dieses als CO2-neutrales Bürogebäude konzipierte Projekt gemeinsam mit Hamburg Trust umzusetzen“, so Thilo Moser, Geschäftsführer der Adolf Lupp GmbH + Co KG. Sein Unternehmen hat bereits zahlreiche große Objekte, insbesondere im Großraum Frankfurt, erbaut.