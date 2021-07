Hamburg Trust kauft Wohncampus in Graz für Spezialfonds

Hamburg Trust kauft für seinen Spezial-AIF „DomiciliumInvest 15 Austria“ eine österreichische Wohnprojektentwicklung in Graz. Verkäufer des Wohncampus Reininghaus ist ein Joint Venture aus der BE-WO Grundstücksverwertungsgesellschaft und Mischek (Wiener Heim Wohnbaugesellschaft m.b.H.). Über den Kaufpreis des Wohnobjekts im 14. Grazer Stadtbezirk Eggenberg wurde Stillschweigen vereinbart.

