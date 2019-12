Hamburg Trust erwirbt zwei Bauteile des Grazer Quartier4

Zwei von vier geplanten Bauteilen des Grazer Quartier4, eines Großprojektes des steirischen Immobilienentwicklers C&P Immobilien AG im Bezirk Straßgang, wurden von Hamburg Trust für zwei institutionelle Fonds erworben. Die Transaktion wurde vor Ort von GalCap Europe begleitet.

.

Der Investment- und Fonds-Manager hat zwei der vier Bauteile der Wohnhausanlage „Quartier4“ im Grazer Stadtteil Straßgang erworben. Verkäufer ist die steirische C&P Immobilien AG. Der Spatenstich für die beiden Bauteile mit einer Wohnnutzfläche von fast 14.400 m² erfolgte am 22. Oktober 2019.



Unter dem Motto „Vielfalt leben“ werden am gesamten Areal rund 700 Wohnungen, eine Tiefgarage mit rund 360 Parkplätzen und großzügige Grünflächen geschaffen. Die 329 Wohnungen der beiden ersten Bauteile sind zwischen 33 und 79 m² groß und werden mit Balkonen, Terrassen oder Loggien ausgestattet sein. Das Quartier4 besticht durch einen großräumigen Innenhof mit rund 9.000 m² Grün- und Wegflächen, Spazierwegen, Spielplätzen und einer öffentlichen Plaza von rund 1.800 m². Großzügig angelegte Gewerbeflächen im Ausmaß von ca. 1.600 m² für die Nahversorgung runden das innovative Projekt sowohl für Bewohner als auch für Anrainer ab.



Die steirische Landeshauptstadt Graz mit rd. 280.000 Einwohnern ist die prozentuell am schnellsten wachsende Stadt Österreichs. Gerade die verkehrstechnisch gut angebundenen südlichen Bezirke wie Straßgang und Puntigam entwickeln sich zunehmend zu begehrten Wohnlagen. Mit seinen rd. 60.000 Studenten präsentiert sich Graz zudem seit Jahren als anerkanntes Zentrum von Ausbildung, Wissenschaft und Forschung. Ein starker Fokus auf zukunftsträchtige Technologien wie Energie- und Umwelttechnik, Mobilität sowie Human- und Biotechnologie sichert der Stadt eine anerkannte Position als aufstrebender Wirtschaftsstandort.



„Das Quartier4 ist nach dem Brauquartier Puntigam das nächste Stadtentwicklungsvorzeigeprojekt in Graz. Optimale Grundrisse mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen und vielen Grünflächen waren einige unserer Grundvoraussetzungen für ein funktionierendes Vorsorgewohnungsprojekt. Uns freut es sehr, dass wir das Projekt so gut am Markt platzieren können, auch der Einzelvertrieb läuft äußerst positiv“, sagt Andreas Grabner, Vorstand der C&P Immobilien AG.



„Der Miet-Wohnungsmarkt in Graz bietet überaus attraktive Investitionsmöglichkeiten“, meint Florian Howe, Managing Director von Hamburg Trust dazu. „Die steigende Nachfrage nach qualitätvollem Wohnraum und die im Vergleich zu den Wohnmärkten vergleichbarer deutscher Städte maßvollen Kaufpreise rechtfertigen unser starkes Engagement in der steirischen Landeshauptstadt.“



„Mit den beiden Bauteilen des Grazer Quartier4 konnten wir für unseren Partner Hamburg Trust eine grundsolide Projektentwicklung in einer aufstrebenden Wohnlage im Süden der Stadt sichern, wobei C&P als renommierter Projektentwickler für die Qualität der Ausführung und die zeitgerechte Fertigstellung der Wohnanlage verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit Hamburg Trust wollen wir zeitnah weitere Ankäufe tätigen und das angestrebte Portfolio zügig ausbauen“, ergänzt Dr. Manfred Wiltschnigg, Managing Partner von GalCap Europe.



Hamburg Trust wurde in dieser Transaktion von Mag. Arabella Eichinger, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, beraten. Die rechtliche Begleitung der Verkäufer C&P Immobilien AG erfolgte durch Dr. Martin Gärtner, Scherbaum-Seebacher Rechtsanwälte.