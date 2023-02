Hamburg tilgt Schulden in Rekordhöhe

Trotz Pandemie und Energiekrise konnte Hamburg Schulden in Rekordhöhe von fast zwei Milliarden Euro tilgen. Finanzsenator Dr. Andreas Dressel kündigt in diesem Zuge an, positive Sondereffekte auch 2023 für wichtige Investitionen wie den Wohnungsbau, den Schulbau, den Klimaschutz und die Mobilitätswende zu nutzen.

.

Hamburg hatte vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie eine Nettokreditaufnahme im Jahr 2022 in Höhe von 1.598 Mio. Euro geplant. Stattdessen konnten netto Kredite mit einem Volumen von 1.868,6 Mio. Euro getilgt werden, mehr als jemals zuvor. Das geht aus dem 4. Quartalsbericht des Senats hervor, der nun der Hamburgischen Bürgerschaft übermittelt worden ist. Im Vorjahr lag die Nettokreditaufnahme noch bei 485 Mio. Euro. Die bisher höchste Nettotilgung hat Hamburg im Jahr 2019 geleistet, als Schulden in Höhe von rund 650 Mio. Euro beglichen wurden.



Möglich wurde die Rekordtilgung insbesondere aufgrund der unerwartet schnellen wirtschaftlichen Erholung mit Abklingen der Corona-Pandemie. Diese führt nicht nur zu hohen Steuereinnahmen, sondern entlastet die Stadt auch auf der Ausgabenseite, da Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in deutlich geringerem Umfang benötigt wurden, als ursprünglich erwartet. Folgerichtig hat Hamburg die außergewöhnliche Notsituation, die eine Ausnahme von der Schuldenbremse ermöglichte, anders als einige andere Länder für das Jahr 2023 nicht festgestellt.



Der Schuldenstand der Freien und Hansestadt Hamburg sank aufgrund eines Sondereffektes jedoch nicht um 1.868,6 Mio. Euro: Hamburg und Schleswig-Holstein haben im Jahr 2022 die HSH Finanzfonds aufgelöst [wir berichteten]. Von den Verbindlichkeiten der Anstalt sind im Jahr 2022 auf die beiden Länder jeweils 1.500 Mio. Euro übergegangen. Aufgrund dieses Sondereffektes ist der Schuldenstand der FHH trotz der Netto-Rekordtilgung nicht um 1.868,6 Mio. Euro, sondern lediglich um 368,6 Mio. Euro gesunken und liegt nun bei 25.122,3 Mio. Euro.



Finanzsenator Dr. Andreas Dresse kündigte vor diesem Hintergrund an, positive Sondereffekte auch 2023 zur Reduzierung der Corona-Folgekosten zu nutzen: „Wir haben immer gesagt, dass wir positive Sondereffekte wie die Hapag Lloyd Dividende in diesem und den nächsten Jahren nutzen, um wichtige Investitionen in der Stadt ermöglichen zu können – vom Wohnungsbau, über den Schulbau, den Klimaschutz und die Mobilitätswende. Die Dividende hilft uns aber auch bei der Kompensation der in der Pandemie entstandenen hohen Verluste bei den Mobilitätsunternehmen. Und man sollte nicht vergessen, dass die Dividende für eine kluge städtische Beteiligungspolitik steht, die die umfassende Handlungsfähigkeit der Stadt in den Mittelpunkt stellt. Vor diesem Hintergrund ist es richtig und auch ein Gebot der Generationengerechtigkeit, Möglichkeiten zur frühzeitigen Reduzierung von Corona-Lasten zu nutzen. Jede vorzeitige Tilgung von Corona-Notkrediten, jeder vorzeitiger Abbau von notsituationsbedingter Vorbelastung vergrößert die zukünftige Handlungsfähigkeit der Stadt und den finanziellen Handlungsspielraum zum Wohle der Menschen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten. Das ist Finanzpolitik mit Zukunftsblick!“