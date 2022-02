Hamburg Team vollzieht Generationenwechsel

Die Hamburg Team Gruppe expandierte im vergangenen Jahr personell kräftig weiter und vollzog auch den langfristig geplanten Generationenwechsel: Die Senior-Geschäftsführer Peter Jorzick und Christoph Kleiner übergaben Ende Dezember endgültig das Staffelholz an Nikolas Jorzick, der zusammen mit Bastian Humbach und Jens Petersen den Projektentwicklungsbereich zukünftig als geschäftsführender Gesellschafter führt.

.

HTP erreichte im vergangenen Jahr ein Investitionsvolumen von etwa 1,3 Mrd. Euro – ein Plus von rund 200 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das erzielte Gesamtvolumen beinhaltet zwölf Wohn- und Gewerbeprojekte sowie vier Service-Development-Aufträge. Zu den größten Projekten zählen das Löwitz Quartier in Leipzig (ca. 131.000 m² BGF) sowie die Osterbrookhöfe in Hamburg (76.500 m² BGF).



Auch der Investment-Bereich blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Hamburg Team Investment Management (HTIM) tätigte 2021 deutschlandweit 14 Ankäufe mit einem Gesamtvolumen von 650 Mio. EUR. Davon entfielen 60% auf Investitionen in den Bereichen Wohnen/Altersgerechtes Wohnen sowie 40% auf gewerbliche Transkationen, darunter das Hansator in Münster [wir berichteten] und das Taunus-Portfolio [wir berichteten]. Das Volumen der erworbenen Assets stieg damit auf über 1,5 Mrd. Euro. Die Anzahl der verwalteten Fonds erhöhte sich auf zehn Vehikel. Drei weitere Fonds befanden sich Ende 2021 in der Initiierungsphase mit geplanter Umsetzung bis Mitte 2022, darunter auch der Nachfolgefonds „Wohnen 70+ II“ und der neue „Urban Office Fonds“. Übergreifend bezifferten sich die neuen Eigenkapitalzusagen auf 320 Mio. EUR. Zum 01.01.2021 wurde Pedro de Sousa Machado zum zweiten Geschäftsführer neben Nikolas Jorzick berufen.



„Mit einer diversifizierten Pipeline von Wohn- und Gewerbequartieren in Höhe von 1,3 Mrd. EUR starten wir erfolgreich in unser 25. Unternehmensjahr “, so Nikolas Jorzick. „Im Investmentbereich haben wir mit 650 Mio. Investitionsvolumen unsere Akquisitionsstärke erneut unter Beweis gestellt, zumal ein Großteil der Ankäufe Off-Market erfolgte. Der Ausbau unserer eigenen Property-Management-Gesellschaft gewinnt im Rahmen einer integrativen Wertschöpfungskette zunehmend an Bedeutung, gerade vor dem Hintergrund der notwendigen Umstellung der Management- und Verwaltungsprozesse auf die ESG-Anforderungen der Zukunft. Im Zusammenspiel unserer drei Geschäftsbereiche sehen wir daher ein großes Potenzial.“