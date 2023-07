Hamburg Team und Interboden feiern Richtfest im Quartier Maxfrei

Rund 14 Monate nach der Grundsteinlegung [wir berichteten] feierten Hamburg Team und Interboden gestern Richtfest für das neue gemischt genutzte Düsseldorfer Quartier Maxfrei. Die Rohbauten der zwei zum Stadtquartier gehörenden Bürohäuser sind fertiggestellt. Die beiden Komponenten stellen das gewerbliche Herzstück des auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Stadtquartiers dar, das auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt Ulmer Höh‘ im Stadtteil Derendorf entsteht.

