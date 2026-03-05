Hamburg Team übernimmt Seniorenwohnanlage in Cottbus

Das fertiggestellte seniorengerechte Wohnensemble in der Leipziger Straße 12 in Cottbus ist in das Sondervermögen des Fonds Wohnen 70+ II übergegangen. Das Objekt umfasst insgesamt 78 Wohnungen, ergänzt um Gewerbeflächen, zwei Wohngemeinschaften, eine Tagespflege mit 16 Plätzen, eine Sozialstation sowie eine Begegnungsstätte. Die Immobilie wurde von Hamburg Team in 2022 für den Fonds erworben [wir berichteten] und wird im Rahmen einer Einzelvermietung bewirtschaftet.

.

Das Objekt umfasst ein umfangreich saniertes Hochhaus sowie einen ergänzenden Neubau mit insgesamt rund 5.700 m² Gesamtmietfläche. Die Immobilie in der Leipziger Straße 12-12a bietet Wohn- und Versorgungsangebote für Seniorinnen und Senioren. Verkäuferin ist die Leonwert Projekt Cottbus GmbH. Die Übernahme durch das von Hamburg Team Investment Management gemanagte Sondervermögen erfolgte zum 31. Dezember 2025 nach Vermietung der Wohnungen durch die Verkäuferin.



Im Hochhaus befinden sich 58 Wohneinheiten sowie drei Maisonette-Wohnungen. Dazu gehört auch eine Gewerbefläche, die vom Sanitätshaus Kröger genutzt wird. Der Neubau umfasst weitere 17 Wohnungen. Darüber hinaus befinden sich auf dem Gelände Gewerbeflächen mit zwei Wohngemeinschaften, einer Tagespflege mit 16 Plätzen, einer Sozialstation sowie einer Begegnungsstätte. Die Mietwohnungen werden im Rahmen einer Einzelvermietung bewirtschaftet, ein Generalmieter ist nicht zwischengeschaltet. Die Caritas ist als ambulanter Pflegedienst am Standort tätig.



„Die Transaktion in Cottbus unterstreicht unseren Anspruch, ganzheitliche Wohn- und Versorgungskonzepte für Seniorinnen und Senioren zu realisieren. Das Ensemble vereint qualitätsvoll modernisierten Bestand mit zeitgemäßem Neubau und schafft in Kombination mit den Angeboten der Caritas ein lebendiges Umfeld mit kurzen Wegen und verlässlicher Versorgung. Besonders die Einzelvermietungsstruktur passt zu unserer langfristigen Investmentstrategie, da sie uns eine aktive Steuerung und Weiterentwicklung des Standorts ermöglicht. Wir freuen uns sehr, dass die Caritas hier als Ankermieter gewonnen werden konnte“, sagt Sebastian Schlansky, Geschäftsführer Gesundheitsimmobilien bei Hamburg Team Investment Management.



Die Mikrolage in der Leipziger Straße im Südwesten der Stadt befindet sich in einem urbanen Umfeld mit guter Anbindung und vielfältigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs in der Umgebung. Das Objekt liegt in unmittelbarer Nähe zum Landschaftsschutzgebiet „Wiesen- und Teichlandschaft Kolkwitz/Hänchen“. Der Altmarkt im Cottbuser Zentrum ist innerhalb von rund 20 Minuten mit dem ÖPNV erreichbar, der Hauptbahnhof liegt etwa drei Autominuten entfernt.