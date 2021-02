Hamburg Team kauft Three Berlin von EH Real Estate

Der Projektentwickler verkauft die projektierte Wohnanlage Three Berlin global an Hamburg Team. Nur 600 Meter von der Spree entfernt entstehen Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, halb geschlossenem Innenhof und Spielplatzflächen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2022 geplant.

.

Die 3H Real Estate GmbH hat das Three Berlin mit 108 Einheiten im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick verkauft. Das rund 7.200 m² Wohnfläche umfassende Objekt liegt auf einem etwa 6.500 m² großen Grundstück in der Hartriegelstraße 130. Neuer Eigentümer ist die Hamburg Team Investment Management (HTIM), die es für den Spezial-AIF „Hamburg Team Urbane WohnWerte II“ angekauft hat.



Das Three Berlin umfasst drei viergeschossige Wohnhäuser mit halboffenem Innenhof. Die geplanten Zwei- bis Vierzimmerwohnungen verfügen über eine durchschnittliche Wohnungsgröße von rund 67 m². Zum Projekt gehört eine Tiefgarage mit 78 Pkw-Stellplätzen – ca. ein Drittel davon wird mit elektrischen Ladepunkten ausgestattet – und 108 Fahrradstellplätzen. Alle Gebäude werden nach dem „KfW-55-Energieeffizienzhausstandard“ errichtet. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2022 vorgesehen.



„Mit der Transaktion erhalten unsere Anleger Zugang zu einem nachhaltigen Immobilienprodukt in einer aufstrebenden Stadtteillage“, sagt Pedro de Sousa Machado, Geschäftsführer von HTIM. „Das Projekt bildet für uns den Auftakt für den kürzlich aufgelegten Spezial-AIF „HAMBURG TEAM Urbane WohnWerte II“, der insbesondere in urbane Stadtteillagen investiert und zudem einen starken Fokus auf ESG-Kriterien legt. Das Projekt Three Berlin erfüllt die Ankaufskriterien in hohem Maße und passt sehr gut in unser angestrebtes Ankaufsprofil.“



Der Standort ist gut an den ÖPNV angebunden: Diverse Bushaltestellen sowie S-Bahnhöfe (Oberspree, Schöneweide und Betriebsbahnhof Berlin-Schöneweide) sind fußläufig innerhalb von ca. zehn Minuten zu erreichen. Zudem befinden sich zahlreiche Nahversorgungsmöglichkeiten, Schulen, Kitas sowie Freizeitangebote in unmittelbarer Umgebung.



HTIM wurde rechtlich durch die Kanzlei Reius beraten, technisch durch die Büros GMW und Mafeu. Die Metatrust GmbH, eine Tochter der Ziegert Group, war für die Parteien vermittelnd tätig.