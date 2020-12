Hamburg Team kauft Fuhle 101 von Development Partner und B&L

Development Partner hat in einem Joint Venture mit der Hamburger B&L Gruppe das Multi-Use-Objekt Fuhle 101 in Hamburg an einen von Hamburg Team Investment Management gemanagten Fonds verkauft. Über den Kaufpreis wurde von allen Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

.

Mit dem Gewerbequartier Fuhle 101 erwerben wir ein sowohl nachhaltiges als auch langfristig renditestarkes Projekt. Wir sehen urbane Stadtteillagen als Gewinner der Krise“, so Nikolas Jorzick, Geschäftsführer der Hamburg Team Investment Management, anlässlich der Transaktion.



Das von der Development Partner AG zusammen mit der B&L Gruppe entwickelte Hotel- und Geschäftshaus Fuhle 101 entstand auf dem ehemaligen Hertie-Grundstück an der Fuhlsbüttler Straße 101 in Hamburg-Barmbek, einem der beliebtesten Flanier- und Einkaufsviertel in der Hansestadt. Das fünfgeschossige Geschäftshaus wurde im März dieses Jahres fertiggestellt und bietet auf rund 10.000 m² Einzelhandels-, Gastronomie- und Büroflächen, die unter anderem an Rewe, Aldi und Rossmann vermietet sind. Insgesamt umfasst das Gebäude rund 28.000 m² Bruttogeschossfläche und bietet 109 Parkplätze. Das auf rund 6.000 m² in den oberen Stockwerken untergebrachte Intercity Hotel mit 221 Zimmern ist durch den in Laufnähe befindlichen S- und U-Bahnhof „Barmbek“ bestens mit der Innenstadt und dem nahegelegenen internationalen Flughafen verbunden.



„Aus unserer guten und langjährigen Zusammenarbeit mit der B&L Gruppe ist mit Fuhle 101 ein hochwertiges und erfolgreiches Immobilien-Projekt entstanden, das zu 96 Prozent vermietet ist. Das Objekt hat gerade auch während der Corona-Pandemie seine Wirtschaftlichkeit und Attraktivität unter Beweis gestellt.“ erklärt Ralf Niggemann, Vorstandsvorsitzender von Development Partner, den Erfolg der Transaktion.