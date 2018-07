Hamburg Team kauft Baufeld 1 im Constantin-Quartier in Hannover

Visualisierung des Constantin-Quartiers

© DreiDesign / Die Wohnkompanie Nord

Hamburg Team Investment Management (HTIM) hat Anfang Juli das Baufeld 1 des Constantin-Quartiers in Hannover für ihren Fonds „Hamburg Team Urbane WohnWerte“ erworben. Der Fonds wurde 2017 als Club Deal aufgelegt und wird von der Hansainvest als Service-KVG administriert. Verkäufer der Wohnimmobilie auf dem rund 5.040 m² großen Grundstück ist Die Wohnkompanie Nord GmbH, ein Unternehmen der Zech Group. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 28,2 Millionen Euro.

Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH Zech Group GmbH Hamburg Team Hannover Die Wohnkompanie Nord

Das 84 Wohneinheiten umfassende Projekt, das neben frei finanzierten auch 29 geförderte Wohnungen aufweist, verfügt über eine Gesamtmietfläche von etwa 6.660 m². Die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2019 vorgesehen. Unterhalb des mit einer hochwertigen Klinkerfassade ausgestatteten Wohngebäudes befindet sich eine Tiefgarage mit 63 Stellplätzen. „Nachdem wir im vergangenen Jahr für unseren Wohnungsfonds vier Projekte in den TOP-7 Städten erworben haben, bringen wir nunmehr unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass ein Ankauf in attraktiven Groß- und Mittelstädten im derzeitigen Marktumfeld eine gute Ergänzung für das Portfolio des Fonds darstellt. Wir freuen uns sehr, dass es uns in Zusammenarbeit mit Die Wohnkompanie Nord gelungen ist, dieses Projekt zu erwerben“, so Nikolas Jorzick, Geschäftsführer von Hamburg Team Investment Management.



„Hannover entwickelt sich immer mehr zur attraktiven Wohnstadt. Darüber hinaus ist List eins der beliebtesten Wohngebiete in zentraler Lage. Das Constantin-Quartier wird darüber hinaus einen wertsteigernden Beitrag in der Stadtentwicklung des Stadtteils leisten. Damit passt der Ankauf des Baufeldes mit 84 Wohnungen hervorragend in die Fondsstrategie von HTIM. Wir gratulieren der HTIM zum Investment und bedanken uns bei der Thomas Klinke Immobilien GmbH für die Vermittlung der Transaktion“, erläutert Ralph Müller, geschäftsführender Gesellschafter von Die Wohnkompanie Nord.



Das Constantin-Quartier im Stadtteil List umfasst neben dem Baufeld 1 vier weitere Baufelder mit Eigentumswohnungen, Stadthäusern, einer KITA und weiteren geförderten Wohneinheiten. Der Projektstandort zwischen Constantin- und Hebbelstraße verfügt über eine ausgezeichnete Nahversorgung sowie über eine sehr gute ÖPNV-Anbindung. Der Hauptbahnhof ist mit der U-Bahn von der Station Pelikanstraße in acht Minuten zu erreichen.



Die Kanzlei Walch Rittberg Nagel und die GMW-Ingenieurbüro GmbH haben den Asset Deal zwischen Hamburg Team Investment Management und Die Wohnkompanie Nord rechtlich beziehungsweise technisch begleitet.