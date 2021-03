Hamburg Team kauft 58 Wohneinheiten von BPD in Leverkusen

Der Projekt- und Gebietsentwickler BPD (Bouwfonds Immobilienentwicklung) hat in Leverkusen-Opladen 58 Wohneinheiten an Hamburg Team Investment Management (HTIM) veräußert. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 40-100 m² verteilen sich auf vier Mehrfamilienhäuser und liegen entlang der Europa-Allee. Die Hamburger erwerben die Wohnungen für ihren Fonds „Hamburg Team Urbane WohnWerte II“.

