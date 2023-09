Hamburg Team investiert auf Hubland-Areal in Würzburg

Hamburg Team Investment Management (HTIM) hat im zweiten Quartal die vom Projektentwickler W&S fertiggestellte Wohnanlage „Wohnen am Terrassenpark“ erworben. Mit Übernahme des Wohnquartiers Ende des Jahres wechselt das Objekt in das Sondervermögen „Hamburg Team Urbane WohnWerte II".

.

Die W&S Gruppe hat im neuen Stadtteil Hubland, auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Army, das fertiggestellte Wohnquartier mit 110 Wohneinheiten und 110 PKW-Stellplätze an Hamburg Team Investment Management. Der Projektentwickler beziffert das Projektvolumen mit rund 43 Mio. Euro. Das Objekt ist bereits im Wesentlichen fertiggestellt und befindet sich aktuell in der Vermietung. Die Übernahme des Projektes ist für Ende dieses Jahres geplant.



Zum Kaufgegenstand des an der Elisabeth-Scheuring-Straße liegenden Immobilienkomplexes gehören drei vollständig kernsanierte Bestandsgebäude sowie ein Neubau. Insgesamt umfasst das Investment 108 Wohnungen – davon 53 öffentlich gefördert – mit rund 7.900 m² Mietfläche. Im Neubau wurde der Energieeffizienzhausstandard KfW-55 umgesetzt, beim vollsanierten Bestand der KfW-70-Standard. Den künftigen Bewohnenden steht vor Ort, neben klassischen Pkw-Stellplätzen, durch Mobilitätshubs ein breites Mobilitätsangebot zur Verfügung. Dieses umfasst u.a. Car-Sharing-Angebote und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.



Das Projektgrundstück befindet sich auf dem Konversionsgelände „Hubland“ östlich der Würzburger Altstadt, das seit etwa sieben Jahren sukzessive von einem durch die US-Armee militärisch geprägten Areal zu einem attraktiven Wohnstandort entwickelt wird. Das direkte Umfeld zeichnet sich durch ein breitgefächertes Nahversorgungsangebot sowie eine attraktive soziale Infrastruktur samt Bildungseinrichtungen aus. Ein Teil des Konversionsgebiets wurde von der Universität Würzburg entwickelt und dient als Wachstumsfläche für die Hochschule. Vier Buslinien verbinden das „Hubland-Areal“ mit dem Stadtzentrum. Zudem ist vor Ort eine Straßenbahnlinie geplant, die nach derzeitigem Stand voraussichtlich im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden soll und die Anbindung nochmals verbessern wird.



Die Verkäuferin wurde beraten von den Kanzleien Osgard PartGmbB (rechtlich) und Aldag & Klindworth (steuerlich), der Unternehmensberatung Pleiner Value Capital GmbH & Co. KG für Strategie und Transaktionsmanagement sowie im technischen Bereich von der Jan Matthies Ingenieurgesellschaft mbH und dem Architekturbüro Haas + Haas. Für die Käuferin waren die Kanzleien Reius Rechtsanwälte Partnerschaft mbB (rechtlich) und Heuking Kühn Lüer Wojtek Partnerschaft mbB (steuerlich) sowie das Ingenieurbüro GMW aus Hannover (technisch) beratend tätig.