Hamburg Team erwirbt Ärztehaus in Berlin-Hermsdorf

Nachdem die Hamburg Team Investment Management GmbH (HTIM) erst vor wenigen Tagen einen neuen Fonds für Seniorenimmobilien ins Leben gerufen hat [wir berichteten], wurde der Investment Manager nun für seinen Fonds „Hamburg Team Urbane Themenimmobilien“ tätig und hat in Berlin-Hermsdorf ein Ärztehaus erworben. Der Fonds investiert in innerstädtische Gewerbehöfe, Transformationsimmobilien und Büroobjekte in primären Wohnlagen und verfügt über ein Gesamtinvestitionsvolumen von 100 Mio. Euro.

