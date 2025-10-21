Hamburg Team erhält Baugenehmigung für Baufeld 5 im Löwitz Quartier

Im Leipziger Löwitz Quartier geht es weiter voran: Hamburg Team hat für das Baufeld 5 nun die vollständige Baugenehmigung erhalten. Damit ist ein weiterer Meilenstein für die Realisierung des ersten Wohnbaufelds im neuen Stadtquartier erreicht. Der Baubeginn für insgesamt 179 Wohnungen steht unmittelbar bevor.

Das rund 7.200 m² große Grundstück liegt zentral am künftigen Quartiersplatz und umfasst zwei Projektteile: Auf dem größeren Grundstücksteil entwickelt Hamburg Team für eine deutsche Pensionskasse ein Wohn- und Gewerbeprojekt mit 130 Mietwohnungen, davon 70 geförderte Einheiten, die nach Fertigstellung auch von Hamburg Team gemanagt werden. Ergänzt wird das Gebäudeensemble durch rund 400 m² Gewerbeflächen, eine Tiefgarage mit 62 Stellplätzen sowie gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen. Auf dem benachbarten Grundstücksteil, den Hamburg Team selbst erworben hat, entstehen 49 Eigentumswohnungen mit 2.880 m² Wohnfläche, ergänzt um 17 Tiefgaragenstellplätze und gemeinschaftliche Außenflächen.



Die Gebäude entstehen in Systembauweise mit vorgefertigten Elementen nach dem Energiestandard KfW 40-QNG. Sie werden über ein innovatives Heizkonzept mit Nahwärmeanschluss und Eisspeichern versorgt und tragen damit zur hohen Nachhaltigkeitsqualität des mit DGNB Gold vorzertifizierten Löwitz Quartiers bei.



Die Ausführungsplanung ist weit fortgeschritten, der Generalübernehmer Goldbeck Nordost GmbH bereitet aktuell den Baustart der Baugrube für Oktober 2025 vor. Der Beginn der Rohbauarbeiten ist für Januar 2026 geplant, die Fertigstellung für den Sommer 2027 vorgesehen.



„Mit der erteilten Baugenehmigung für das erste Wohnbaufeld im Löwitz Quartier schaffen wir die Grundlage, um dringend benötigten Wohnraum in Leipzig zu realisieren. Das Projekt steht für eine durchdachte Mischung aus gefördertem und frei finanziertem Wohnen und ist damit ein wichtiger Baustein für die soziale und städtebauliche Vielfalt des neuen Quartiers“, so Bastian Humbach, Geschäftsführer Projektentwicklung.



Das Baufeld 5 liegt zentral am Quartiersplatz in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Leipzig. Gemeinschaftsflächen, ein direkt anliegender Pocketpark, Einrichtungen des täglichen Bedarfs, eine bereits errichtete Schule sowie vielfältige Freizeitangebote sorgen für eine hohe Lebensqualität und unterstreichen die Attraktivität der Lage im Gesamtquartier.