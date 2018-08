Hamburg: Softwarefirma mietet 1.570 m² im Victoria Office

Auf Vermittlung von Angermann und gemanagt durch die Haspa Hansegrund hat die GUS Deutschland GmbH, ein ERP-Spezialist für die Prozessindustrie und Logistik, ca. 1.570 m² im Victoria Office in der Hamburger City Süd angemietet. Der Einzug des Softwareanbieters in das im Heidenkampsweg 73-79 gelegenen Bürogebäude soll Anfang 2019 erfolgen. Die Immobilie ist seit ein paar Monaten im gemeinsamen Bestand zweier Immobilienfonds von La Francaise [wir berichteten]. Es ist in diesem Jahr schon die zweite Anmietung, die von Angermann für das Victoria Office vermittelt wurde. Zuvor hatte bereits die TVM Schadenregulierung Deutschland GmbH einen Mietvertrag über ca. 500 m² unterzeichnet [wir berichteten].

