Hamburg sichert Sietas-Werftgelände für industrielle Zukunft

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat das 147.690 m² große Sietas-Werftgelände in Neuenfelde für 20,01 Mio. Euro im Zwangsversteigerungsverfahren erworben, das bis 2021 von der Schiffswerft Pella Sietas genutzt worden ist. Ein Großteil der Fläche soll künftig im Erbbaurecht industriell genutzt werden, weitere Bereiche sind für Hochwasserschutz und öffentlich-rechtliche Unterbringung vorgesehen. Damit stärkt die Stadt strategisch ihren Industriestandort.

Mit dem Erwerb übernimmt die Stadt ein Areal mit bewegter Geschichte und schafft zugleich Planungssicherheit für die künftige Nutzung. Der Verkehrswert des Areals am Neuenfelder Fährdeich 88 wurde zuvor auf 25,9 Millionen Euro geschätzt, die Stadt sicherte es sich für nur 20,01 Mio. Euro. Das direkt an der Elbe liegende Gelände soll vor allem als Industriefläche in Erbpacht vergeben werden. Airbus hatte in den vergangenen Monaten schon Interesse bekundet. Ergänzend plant die Stadt, Teilflächen für den Hochwasserschutz und die Unterbringung von Geflüchteten zu nutzen.



„Der Senat steht für eine aktive Bodenpolitik, um die strategischen städtischen Interessen wahren zu können. Dazu gehört auch, Industrieflächen in und für Hamburg zu sichern und bei Bedarf zu intervenieren. Das ehemalige Sietas-Werftgelände hat eine bewegte Geschichte hinter sich, hier war eine städtische Intervention im Zwangsversteigerungsverfahren nötig und möglich. Nach einem aufwendigen, zeitintensiven Verfahren können wir mit dem Erwerb diese Fläche sichern, den Industriestandort Hamburg unterstützen und somit perspektivisch Wertschöpfung und Arbeitsplätze erhalten. Gleichzeitig werden die Flächen gezielt für Hochwasserschutz und die öffentlich-rechtliche Unterbringung für Geflüchtete genutzt. Für den Erhalt des denkmalgeschützten Portalkrans können wir ebenfalls Sorge tragen“, betont Finanzsenator Dr. Andreas Dressel, Verwaltungsratsvorsitzender des LIG.



Neben dem Werftgelände hat die Stadt auch die angrenzende öffentlich-rechtliche Unterbringung für Geflüchtete erworben. Fördern & Wohnen erhält damit Planungssicherheit und kann die alten Wohncontainer durch moderne Unterkünfte ersetzen. Zudem ermöglicht der Ankauf, Randbereiche des Werftareals für die Ertüchtigung des Neuenfelder Hauptdeichs und des Estedeichs einzusetzen.



Mit dem Erwerb wird außerdem der dauerhafte Erhalt des denkmalgeschützten Portalkrans Jucho gesichert. Die Stadt arbeitet an Konzepten, um das historische Industrieobjekt in die künftige Bebauung zu integrieren.