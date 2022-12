Hamburg setzt Programm Frei_Fläche fort

Das erfolgreiche Programm „Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ geht in die Verlängerung. Das hat am 30. November die Hamburger Bürgerschaft beschlossen. Bis zum 31.12.2023 sollen für das Programm, das von der Hamburg Kreativ Gesellschaft umgesetzt wird, rund 4,3 Millionen Euro aus dem regulären Haushalt der Freien und Hansestadt Hamburg zur Verfügung gestellt werden. Auch im ehemaligen Karstadt-Gebäude am Hauptbahnhof sollen unter dem Namen „Jupiter“ weiterhin Ausstellungen und Pop-ups stattfinden und kreative Konzepte umgesetzt werden [wir berichteten].

.

„Mit unserem Programm Frei_Fläche konnten wir die Innenstadt und die bezirklichen Zentren beim Wiederbeginn nach Corona gezielt unterstützen. Bedingt durch die Energiekrise bleibt dieses Thema auch in den kommenden Monaten aktuell und die Verlängerung des Programms für 2023 ist daher nur konsequent. 4,3 Mio. Euro stellen wir dafür zur Verfügung. Zahlreiche spannende Projekte wie zum Beispiel im ehemaligen Karstadt Sport-Gebäude an der Mönckebergstraße sind für eine Zwischennutzung aktiviert worden, viele weitere werden in den nächsten Monaten sicher folgen. Es sind Alle eingeladen, die Mittel kreativ zu nutzen!“, so Andreas Dressel, Finanzsenator.



Das Programm „Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ wurde 2021 zur Bekämpfung des Leerstandes und Belebung der Innenstadt von der Finanzbehörde und der Behörde für Kultur und Medien gemeinsam mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft und dem Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) entwickelt. Es fußt auf dem im Juni 2021 beschlossenen Fonds für kreative Zwischennutzungen in Höhe von rund neun Millionen Euro und war zunächst bis Ende 2022 befristet.



Seit Programmstart konnten insgesamt 61 Projekte aus den Bereichen Mode- und Produktdesign, Kunst, Musik und Performance in 53 verschiedenen Einzelhandelsflächen in der Stadt realisiert werden. Entstanden sind temporäre Ateliers, Ausstellungsräume und Pop-up-Stores an zentralen Orten wie Neuer Wall, Alter Wall, Ballindamm, Hamburger Hof, Ladengeschäfte in Einkaufszentren wie dem Elbe Einkaufzentrum, dem Mundsburg Center oder dem Wandsbek Quarree. Mit dem ehemaligen Karstadt Sports in der Mönckebergstraße 2-4 konnte im Rahmen des Programms Deutschlands größte kreativwirtschaftliche Zwischennutzung realisiert werden: Auf sechs Etagen und rund 8.000 m² sind Arbeitsräume, Veranstaltungs- und Ausstellungsflächen entstanden. Ein Großteil der Projekte soll auch im kommenden Jahr weitergeführt werden.



„Das Programm Frei_Fläche ist in mehrfacher Hinsicht ein Gewinn für die Stadt: Es verhindert Leerstand, gibt Kreativen den Raum für ihre innovativen Ideen und befördert den Wandel hin zu einer vielfältigen und lebendigen Stadt. Wir brauchen diese kreativen Impulse, um die Stadt zukunftsfähig zu machen. Viele spannende Projekte konnten in den letzten Monaten in der Innenstadt aber auch dezentral umgesetzt werden. Auf diesen guten Erfahrungen können wir nun mit Unterstützung der Bürgerschaft aufbauen.“, so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien.