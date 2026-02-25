Hamburg: SeaRenergy zieht in den â€žHolstenhofâ€œ

Der Offshore-Spezialist SeaRenergy hat in der Hamburger Neustadt eine neue BÃ¼roflÃ¤che angemietet. Im markanten GebÃ¤udeensemble Holstenhof an der Kaiser-Wilhelm-StraÃŸe 79â€“87 bezieht das Unternehmen rund 1.900â€¯mÂ² MietflÃ¤che. Grossmann & Berger Immobilien war vermittelnd tÃ¤tig. EigentÃ¼merin der Immobilie ist Alstria Office.

Das historische BÃ¼roensemble wurde 1901 als â€žHolstenhofâ€œ errichtet und zeichnet sich durch seine klassische Fassade und reprÃ¤sentative TreppenhÃ¤user aus. Die neue FlÃ¤che ist hochwertig ausgebaut, verfÃ¼gt Ã¼ber einen wirtschaftlichen Grundriss sowie teilweise verbaute KÃ¼hlung und EDV-Verkabelung. Die Liegenschaft befindet sich in zentraler Lage der Hamburger Neustadt mit optimaler Anbindung an den Ã–PNV.