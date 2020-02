Quest plant City-Neubau in Hamburger Willy-Brandt-Straße

Quest Investment Partners plant die Neubebauung eines prominent gelegenen Grundstücks mitten im Herzen Hamburgs. Das jetzige Gebäude auf dem Fleetgrundstück an der zentral gelegenen Willy-Brandt-Straße 69 stammt aus dem Jahr 1956, Hauptmieter ist der Baustoffhersteller Holcim GmbH. Die Hamburger Immobilien Projektentwicklungsgesellschaft hatte das Gebäude im Sommer 2017 erworben [wir berichteten]. Im April 2019 hatte das Unternehmen einen internationalen Architekturwettbewerb ausgelobt, dessen Gewinner nun feststeht: Das Architekturbüro Christ & Gantenbein aus Basel hat sich mit einem achtgeschossigen ästhetischen Backsteingebäude gegen sechs andere Teilnehmer durchgesetzt. Im Herbst 2020 soll der Bauantrag eingereicht werden, Baubeginn des Projekts ist frühestens im Sommer 2022.

