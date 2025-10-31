Hamburg: Quantum-Konsortium übernimmt Holsten Areal

Ein Hamburger Konsortium um Quantum Immobilien AG und HanseMerkur Grundvermögen hat gemeinsam mit SAGA und der Hamburger Sparkasse das Holsten Areal von der Adler Group erworben. Das im Stadtteil Altona zentral gelegene Filetgrundstück der ehemaligen Brauerei mit einer Größe von rund 87.000 m² bietet Potential für rund 2.000 Wohnungen für über 5.000 Menschen. Es umfasst ein Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro.

„Wir freuen uns über den Verkauf des Holsten Quartiers, das mit seiner besonderen Größe und Lage in Hamburg zu den prominentesten Projekten in unserem Portfolio zählt“, sagt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. „Diese Transaktion ist ein weiterer entscheidender Meilenstein auf dem Weg, uns künftig auf unseren Mietwohnungsbestand im attraktiven Berliner Markt zu konzentrieren und diesen weiterzuentwickeln.“



Das ehemalige Brauereigelände soll zügig, wegweisend und lebenswert entwickelt werden. Teile der historischen Bausubstanz sollen erhalten und in das neue Quartier integriert werden. In enger Abstimmung mit der Stadt Hamburg und dem Bezirk Altona sollen ab dem Jahr 2030 rund 2.000 Wohnungen für mehr als 5.000 Menschen entstehen.



Etwa 50 Prozent der geplanten Wohneinheiten sollen geförderte Wohnungen, Studierenden- und Auszubildendenwohnungen sein. Die übrigen 50 Prozent sind für den freifinanzierten Wohnungsbau vorgesehen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro.



Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein wird. Die Käufer streben eine zügige Schaffung des Baurechts und eine zeitnahe Entwicklung des Projekts an.