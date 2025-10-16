Hamburg: Planungsausschuss billigt Wohnprojekt von DCD Services

Die Türme des einst geplanten „Wandsbeker Tor" sind Geschichte: Der Planungsausschuss hat einen deutlich überarbeiteten Entwurf von DCD Services und Hans Helmut Schramm gebilligt und einstimmig ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. Demnach entstehen jetzt 115 Wohnungen und rund 500 m² Gewerbefläche. Rund 35 Prozent der Wohneinheiten werden öffentlich gefördert. Das Projektvolumen liegt bei über 50 Mio. Euro.

