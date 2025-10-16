Vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren
Hamburg: Planungsausschuss billigt Wohnprojekt von DCD Services
Die Türme des einst geplanten „Wandsbeker Tor" sind Geschichte: Der Planungsausschuss hat einen deutlich überarbeiteten Entwurf von DCD Services und Hans Helmut Schramm gebilligt und einstimmig ein vorhabenbezogenes Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht. Demnach entstehen jetzt 115 Wohnungen und rund 500 m² Gewerbefläche. Rund 35 Prozent der Wohneinheiten werden öffentlich gefördert. Das Projektvolumen liegt bei über 50 Mio. Euro.
Das Projekt entsteht auf einem rund 2.200 m² großen Grundstück zwischen Wandsbeker Chaussee 284–292, Hammer Straße 2–6 und der U-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee. Geplant sind etwa 115 Wohnungen – vom Ein-Zimmer-Apartment bis zur großzügigen Vier-Zimmer-Wohnung. Der Schwerpunkt liegt auf Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen etwa 52 und 85 m². Rund 35 Prozent der Einheiten werden öffentlich gefördert. Im Erdgeschoss entstehen zudem rund 500 m² kleinteilige Gewerbeflächen für lokale Anbieter.
„Das Projekt zeigt, wie aus einer Restrukturierungsaufgabe ein zukunftsfähiger Stadtbaustein entstehen kann“, sagt Lothar Schubert, Gründer und Geschäftsführer von DCD Services. „Wir haben frühzeitig die wesentlichen Fragen geklärt und konnten gemeinsam mit Politik, Verwaltung und unseren Partnern eine Lösung entwickeln, die städtebaulich überzeugt und wirtschaftlich tragfähig ist.“
Die Planung ersetzt frühere Hochhauskonzepte durch eine Blockrandbebauung mit vielfältigen gemeinschaftlich genutzten Flächen. Dazu zählen begrünte Dachgärten, ein geschützter Innenhof, Spielmöglichkeiten für Kinder sowie offene und geschlossene Aufenthaltsbereiche. Ein besonderes architektonisches Highlight bildet eine rund fünf Meter hohe, verglaste Öffnung im 1. und 2. Obergeschoss an der Hammer Straße. Diese sogenannte Stadtloggia bringt zusätzliches Licht in den Innenhof und schafft eine einladende Verbindung zwischen dem Innenhof und dem öffentlichen Raum.
„Wir entwickeln hier ein Stück Stadt, das urbane Lebendigkeit mit ruhigen Rückzugsräumen verbindet. Die Schlafräume sind zum begrünten Innenhof ausgerichtet, die Wohnräume überwiegend zu den lebendigen Stadträumen. Vielleicht ist diese Qualität ein Muster für das Wohnen an Hamburgs Magistralen“, sagt Lothar Schubert.
Die Fassade wird in rotem Backstein ausgeführt. Eine Tiefgarage mit bis zu 50 Stellplätzen ist ebenfalls vorgesehen. Die Entwürfe stammen von der ARGE Coido Architects und Schaub & Partner Architekten aus Hamburg.