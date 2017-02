Hamburg: Planungen zur Neugestaltung des Hauptbahnhofs beginnen

Nach aktuellen Erhebungen der Deutschen Bahn hat der Hamburger Hauptbahnhof mit ca. 517.000 täglichen Besuchern seine Auslastungsgrenze erreicht. Gemeinsam mit der Stadt Hamburg bereitet die Deutsche Bahn AG deshalb die Neugestaltung und Erweiterung des Bahnhofs vor.

.

Nach einem Bericht des Hamburger Abendblatt stehen zur Zeit zwei Erweiterungsvarianten im Vordergrund der Überlegungen. So könnte die Bahnhofshalle nach Süden verlängert werden und dort zusätzliche Ein- und Ausgänge erhalten, um die Fußgängerströme besser zu verteilen. Als Alternative wäre ein Neubau des Bahnhofs am Hachmannplatz möglich, wenn das dortige Verwaltungsgebäude der Deutschen Bahn dem Bahnhofsneubau durch Abriss Platz machen würde.



Eine Machbarkeitsstudie von Bahn und Hansestadt soll bis Mitte 2018 Auskunft über die Optionen zur Realisierung einer Erweiterung geben. Ein weiterer Schwerpunkt der Studie soll die zukünftige Verkehrsführung in der Bahnhofsgegend sein.