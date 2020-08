Hamburg: PEG übernimmt 200 Mio.-Euro-Projekt Ipanema

Das Ipanema kommt! So kündigt der neue Investor PEG das bereits in 2017 von den Projektentwicklern Hamburg Team, Otto Wulff und der Christmann Gruppe angekündigte Quartier an [wir berichteten]. Allerdings mit einem anderen Mieterbesatz. Der in 2018 vorgestellte Ankermieter für die Büroflächen, die Postbank, wird den Neubau auf dem Areal, wo einst die Hamburger Postpyramide stand, nicht beziehen. Der geschlossene Mietvertrag über 14.500 m² [wir berichteten] sei seit einigen Monaten aufgehoben und der ehemalige Mit-Investor, die Christmann Gruppe, ebenfalls seit letztem Jahr nicht mehr an Bord.

