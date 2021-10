Hamburg: Otto Wulff feiert Richtfest in Jenfeld und Rahlstedt

Otto Wulff hat in den vergangenen Tagen in Hamburg gleich zweimal Grund zum Feiern gehabt. Das Unternehmen stellte zum einen gemeinsam mit cds Wohnbau Hamburg den Rohbau für einen Teil des Stadtquartiers Jenfelder Au im Stadtteil Jenfeld fertig und beging zum anderen das Richtfest für den neuen Firmensitz der Sund Gruppe im Gewerbepark Victoria Park Hamburg im Stadtteil Rahlstedt.

