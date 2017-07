Hamburg: Neues Leben auf ehemaligem Kasernengelände

Bis Anfang 2004 waren hier noch Einheiten der Bundeswehr stationiert. Einige Jahre später bekam die IBA Hamburg von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen den Auftrag, aus dem Gelände der Röttiger Kaserne ein naturverbundenes, familienfreundliches Wohnquartier zu entwickeln. Die ersten Familien sind bereits in ihre fertigen Häuser gezogen. Gestern hat die IBA Hamburg mit den neuen Nachbarn die erfolgreiche Umnutzung gefeiert und den ersten Spielplatz auf dem Gelände eröffnet.

.

Nur die alten Kasernengebäude erinnern noch an die militärische Vornutzung. Ansonsten herrscht hier rege Bautätigkeit. Die alten Bestandsgebäude werden saniert und für Wohn- und Gewerbenutzungen ausgebaut. In dem östlichen Gebäude entstehen rund 120 Seniorenwohnungen und eine Kita. Am 5. Juli 2017 hatte der Investor Procom bereits zum Richtfest für das neue Nahversorgungszentrum geladen. Dort entstehen 55 zum Teil öffentlich geförderte Wohnungen, ein Rewe-Supermarkt und ein dm-Drogeriemarkt. Die Eröffnung ist bereits zum Jahreswechsel geplant.



Rund 300 Gäste, darunter viele neue und zukünftige Nachbarn und Investoren, haben gestern mit einem sommerlichen Baustellenfest die erfolgreiche Umnutzung des ehemaligen Kasernengeländes gefeiert. Gleichzeitig eröffnete Karen Pein, Geschäftsführerin der IBA Hamburg, den ersten Spielplatz in dem neuen Wohnquartier. Einige der insgesamt rund 180 Einfamilienhäuser sind im Bau oder bereits fertiggestellt.



Demnächst wird die IBA Hamburg auch drei Grundstücke für Baugemeinschaften ausschreiben. Auf dem Gelände ist dazu eine weitere Kita auf dem zentralen Plateau geplant und mit Mitteln des Bundes und der Stadt Hamburg wird bis zum Sommer 2018 auch die 1972 errichtete Sporthalle aufwändig saniert und modernisiert. Insgesamt entwickelt und vermarktet die IBA Hamburg in Neugraben-Fischbek drei neue familienfreundliche Wohnquartiere. Im Vogelkamp Neugraben, Fischbeker Heidbrook und Fischbeker Reethen werden über 4.500 neue Wohn- sowie weitere Gewerbeeinheiten realisiert. In den nächsten Jahren entstehen im Hamburger Südwesten neue Lebensräume für modernes und naturverbundenes Wohnen.