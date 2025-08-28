Hamburg: Neuer Mieter im Airport Center

Engel & Völkers Commercial Hamburg hat eine 950 m² große Bürofläche im Airport Center in Hamburg vermittelt. Der Mieter ist ein international renommiertes, europäisches Unternehmen aus dem Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Lage des Objekts bietet eine unmittelbare Nähe zum Hamburger Flughafen und eine sehr gute Anbindung an die Autobahn A7.

.

Mit dem Vermieter, der durch Montano Real Estate als Asset Manager vertreten wird, wurde ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietfläche wird für den Mieter neu ausgebaut. Über weitere Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.



Eigentümer ist der in Bahrain ansässige Investmentmanager Investcorp European Real Estate, der die Liegenschaft in der Langenhorner Chaussee 40-44/Flughafenstraße 52-54a 2019 erworben hatte [Investcorp legt 85 Mio. für Airport-Center auf den Tisch].