Hamburg: Neue Mieter am Neuen und Alten Wall

Die Hamburger Premiumlagen „Neuer Wall“ und „Alter Wall“ verzeichnen ab 2020 zwei Neuzugänge. Der internationale Modefilialist Benetton wird im nächsten Jahr einen neuen Flagship-Store eröffnen, während das Hamburger Traditionsunternehmen Ladage & Oelke in das historische Gebäude-Ensemble „Alter Wall Hamburg“ einziehen wird.

