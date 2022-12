Hamburg: Marc Rohrer wird Investmentchef bei CBRE

CBRE hat Marc Rohrer (44) als neuen Head of Investment Hamburg gewonnen. Rohrer, der bereits von 2005 bis 2016 für CBRE tätig war, wird seine neue Position spätestens zum 1. Juli 2023 antreten. Zuletzt hat er seit 2017 das Hamburger Investmentgeschäft von Cushman & Wakefield aufgebaut und leitete zudem seit 2018 die Hamburger Niederlassung des Unternehmens.

.

„Mit Marc Rohrer konnten wir einen hervorragend vernetzten Transaktionsexperten für CBRE gewinnen, der nicht nur den Hamburger Markt und alle relevanten Akteure, sondern auch CBRE wie seine Westentasche kennt“, freut sich Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE in Deutschland.



Marc Rohrer folgt in seiner neuen Position auf Michael Mikulicz, der sich dann auf seine bisherige Zweitfunktion als City Lead Hamburg konzentrieren wird.