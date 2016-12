Hamburg: Litos kauft die „SüdEtagen“ in der City Süd

Die Litos Immobilien AG, vertreten durch ihren Asset Manager, die Kriton Immobilien GmbH, hat kürzlich das Objekt „SüdEtagen„ in der City Süd Hamburg erworben. Das Gebäude Süderstraße 30 hat insgesamt ca. 10.200 m² Büroflächen, eine Tiefgarage und ist zu rd. 90 % an nationale und internationale Nutzer, hauptsächlich aus dem Bereich Dienstleistungen und Logistik vermietet. Die City Süd ist einer der stärksten gewerblichen und Büroteilmärkte in der Hansestadt. Der Kaufpreis belief sich auf 20,25 Mio. Euro. Die Litos AG beabsichtigt, das Objekt aus dem Jahr 2002 voll zu vermieten und langfristig im Bestand zu halten.

JLL Hamburg sowie die BWFD GmbH waren vermittelnd tätig. Der Käufer wurde rechtlich durch Norton Ro

[…]