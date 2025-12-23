Hamburg: Letzte Baufelder der Jenfelder Au gehen in die Vermarktung

Die Jenfelder Au in Hamburg-Jenfeld nähert sich dem Abschluss: Mit dem Start der Vermarktung der letzten fünf Baufelder bringt der Hamburger Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) weitere 44 Stadthäuser auf den Weg. Das Quartier mit innovativem Energie- und Abwasserkonzept steht damit kurz vor der Vollendung. Finanzsenator Dr. Andreas Dressel sieht darin auch neue Chancen für das städtische Eigenheimprogramm.

.

In diesen Tagen bringt der zur Finanzbehörde gehörende Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) die letzten der insgesamt fünf Baufelder im Wohnquartier Jenfelder Au in die Vermarktung. Damit steht das gesamte Areal kurz vor seiner Fertigstellung. Zusammen mit den jetzt geplanten rund 44 weiteren Stadthäusern werden dann insgesamt rund 1.300 Wohneinheiten im gesamten, 35 Hektar großen Quartier zur Verfügung stehen. In der Jenfelder Au ist in den letzten 15 Jahren aus einer ehemaligen Kasernenfläche ein lebhaftes, grünes und innovatives Wohnquartier entstanden. Bislang wurden über 1.200 Wohneinheiten geschaffen, darüber hinaus eine Kindertagesstätte sowie gewerblich genutzte Erdgeschossflächen im Bereich des zentralen Quartiersplatzes für Einzelhandel und Dienstleistungen.



„Mit der jetzt startenden Vermarktung der letzten Baufelder steht die Entwicklung des Wohnquartiers Jenfelder Au vor dem Abschluss. Hier ist auf dem Gelände der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in den letzten 15 Jahren ein beeindruckendes Stadtentwicklungsprojekt entstanden – ein lebendiger Ort zum Wohnen, Arbeiten und Wohlfühlen. Mit den jetzt in die Vermarktung gehenden Baufeldern für 44 Stadthäuser können wir endlich das städtische Eigenheimprogramm wieder aufleben lassen – auch in diesem Portfolio muss Hamburg angebotsfähig sein. Besondere Maßstäbe setzt die Jenfelder Au auch im Bereich Nachhaltigkeit: Zum ersten Mal wurde von Hamburg Wasser ein neuartiges Schmutzwasserkonzept im großen Maßstab realisiert. Darüber gewonnenes Biogas erzeugt in einem quartierseigenen Heizkraftwerk klimaneutral Wärme und Strom für den neuen Stadtteil“, so Dr. Andreas Dressel, Finanzsenator und Verwaltungsratsvorsitzender LIG.



Wandsbeks Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff, ergänzt: „Die Idee eines neuen Stadtteils auf der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne in Jenfeld ist in den letzten Jahren Wirklichkeit geworden. Auf dem rund 35 Hektar großen Areal ist ein Quartier entstanden, das stadtnahes Wohnen im Grünen mit hochwertiger Gestaltung, nachhaltiger Infrastruktur und einem lebendigen Miteinander verbindet. Die Jenfelder Au bietet Raum für unterschiedliche Wohnformen, neue Arbeitsplätze und attraktive Grünanlagen – ein Ort, an dem Lebensqualität und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen.“