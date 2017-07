Hamburg: „LaHoMa Living Plaza“ in den Startlöchern

Was lange währt – schon im Frühjahr 2014 hatte Matrix Immobilien das darbende Einkaufszentrum

Langenhorner Markt in Hamburg gekauft, nach diversen Unwägbarkeiten konnten die Hanseaten mit ihrem Joint Venture Partner SEG Development nun in der vergangenen Woche den Grundstein für ihre ehrgeiziges Quartierszentrum „LaHoMa Living Plaza“ setzen. In den letzten fünf Monaten wurde ein Teil des nördlichen Bestandsgebäuderiegels aus den 1960er Jahren abgerissen, um Platz für einen großzügigeren Neubau plus drei Wohntürme mit 120 Mietwohnungen zu schaffen. Das Konzept wird final rund 25.000 m² Mietfläche vorhalten, das Investitionsvolumen für das Gesamtprojekt liegt bei rund 90 Millionen Euro.

Für die Neu-Immobilie auf dem Areal des ehemaligen nördlichen Bestandsriegels des EKZs (Langenhorner Markt 1-18) sind im Erdgeschoss und in der ersten Etagen Retail-Flächen vorgesehen, darüber werden drei Wohntürme mit bevorzugt kleineren Mietwohnungen (45 bis 86 m²) arrangiert. Ein Drittel der insgesamt 120 Einheiten entsteht mit öffentlicher Förderung. Die Fertigstellung der Wohnungen ist für Frühjahr 2019 geplant. Der südliche Riegel des Einkaufszentrums (der ursprüngliche Kern wurde 1966 eröffnet) stammt aus dem Jahr 1994 und bleibt in der Substanz erhalten, wird aber grundmodernisiert. Das Reißbrett sieht insgesamt rund 17.500 m² für die Melange aus Einzelhandel, Office und Arztpraxen, Fitness und Gastronomie vor. Hinzukommt noch eine Tiefgarage mit rund 300 Parkplätzen.





Foto v.l.n.r.: Detlev Stax (Projektleiter LaHoMa, Matrix Immobilien GmbH), Harald Rösler (Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord), Harald Nitzl (Prokurist, W.Markgraf GmbH & Co. KG), Martin E. Schaer (Geschäftsführer, Matrix Immobilien GmbH), Olaf M. Heinzmann (Geschäftsführer, Matrix Immobilien GmbH), Andreas Küspert (Bereichsleiter Industrie/Handel, W.Markgraf GmbH & Co. KG).



Rund 75 Prozent der Einzelhandelsflächen sind nach Angaben des Investors bereits belegt. Als Ankermieter im Neubau-Komplex fungieren Netto-Discount und der Drogeriemarkt Müller sowie eine Filiale der Deutschen Post und das Fitness-Center Fit One. Gesucht werden noch ein Bioladen und agile Gastronomen der Pizza-und-Pasta-Fraktion oder der Salad-and-Snack-Abteilung, die auch Außenflächen betreiben möchten. Die Fertigstellung der neuen Einzelhandelsflächen des LaHoMa ist für Dezember 2018 geplant.





Langenhorns Mitte bekommt mit dem LaHoMa einen neuen attraktiven Anziehungspunkt.