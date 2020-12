Das Konzept „La Maison du Pain“ hat in Hamburg-Blankenese ca. 322 m² Einzelhandelsfläche gemietet. Mietvertragsbeginn ist im Januar 2021. Vormieter am Erik-Blumenfeld-Platz ist die Kaffeehaus-Kette Starbucks. Vermieter ist der Projektentwickler Blankenese Bahnhofsplatz GmbH & Co. KG. Engel & Völkers Commercial Hamburg war für La Maison du Pain beratend und vermittelnd tätig.

