Die GO! Express & Logistics Hamburg AG wird ihren Standort verlegen: Rund 2.000 m² Logistik- und 2.000 m² Bürofläche wird der Kurierdienstleister am Reiherdamm 44 in Hamburg-Steinwerder künftig anmieten. Beraten wurde das Unternehmen bei der Flächensuche vom Industrial Services-Team von BNP Pa

[…]