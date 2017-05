Hamburg Innovation Port in den Startlöchern

Der Kampfmittelräumdienst macht den Anfang: Im Harburger Binnenhafen beginnen zwischen Blohmstraße und Ziegelwiesenkanal die Vorarbeiten für das ehrgeizige Projekt Hamburg Innovation Port. Auf einem 20.000 m² großen Areal entwickelt und realisiert die HC Hagemann Gruppe, mit ihrem Chef Arne Weber als Initiator, ein Technologie-, Innovations- und Start-up-Zentrum mit 70.000 m² Nutzfläche im direkten Umfeld zur TU Hamburg. Der modulare Komplex wird in mehreren Abschnitten erstellt. Die Bauvoranfrage für den ersten Baupart ist auf den Weg gebracht. 2018 sollen die ersten 8.000 m² fertig sein.

Das Ensemble aus scheinbar willkürlich „zusammengewürfelten“ und aufgetürmten „Bauklötzen“ geht auf den Masterplan der Architekten MVRDV aus Rotterdam und die Entwürfe von Stararchitekt Hadi Teherani zurück. Um den Investor Arne Weber hat sich ein prominenter Beirat mit hochkarätiger Besetzung aus Politik und Wirtschaft geschart. Soll der Innovation Port doch den Status der Hansestadt als europäische Innovations-Metropole begründen/festigen. Das Areal liegt im Dunstkreis des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, der Fraunhofer Gesellschaft und der Technischen Universität Hamburg - die ihren Erweiterungsbedarf durch die Anmietung von Flächen im Port decken wird.



„Der Channel Hamburg im Harburger Binnenhafen hat sich in den vergangenen 25 Jahren zum maßgebenden Technologie- und Zukunftsstandort im Umfeld der TU Hamburg entwickelt. Wir werden noch in diesem Jahr mit dem ersten Bauabschnitt beginnen – ab 2018 können wir 8.000 m² Büro- und Forschungsfläche für Unternehmen, Gründer wie auch für den Erweiterungsbedarf der Technischen Universität Hamburg anbieten. Die Nachfrage nach Flächen im Hamburg Innovation Port in der Nachbarschaft der bereits ansässigen Hightech-Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR und Fraunhofer CML ist schon jetzt groß“, so HC Hagemann-Chef Arne Weber.





Mit dem Bau soll noch in diesem Jahr begonnen werden.



In Hamburgs Süden sollen mit dem futuristischen Ensemble mindestens 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Neben Forschungseinrichtungen, Zukunftstechnologie-Unternehmen, Labor-Betrieben und klassischen Büroflächen-Nutzern sollen mit speziellen Coworking-Spaces besonders auch Start-ups angesprochen werden. „Der Hamburg Innovation Port ist für den Innovationsstandort Hamburg ein großer Gewinn und wird eine Bereicherung für die effektive Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft sein. Ich bin sicher, dass dies für uns alle ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft ist, um eine Innovationsmetropole zu werden. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, wenn Ideen erfolgreich aus den Wissenschaftszentren in unternehmerisches Handeln überführt werden und wirtschaftliche Mehrwerte geschaffen werden", ist sich Senator Frank Horch sicher.