Hamburg: Engel & Völkers vermittelt drei Gewerbeimmobilie in der Region

Die Makler von Engel & Völkers Commercial Hamburg haben zwei Gewerbeimmobilien in Reinbek, Ahrensburg und Norderstedt vermittelt.

Handelsunternehmen für Druckerzubehör erwirbt Gewerbeimmobilie

Ein Druckerzubehörfachhändler aus Hamburg hat eine Produktions-, Lager- und Büroimmobilie in Reinbek erworben. Die Immobilie liegt im Gewerbegebiet an der Dieselstraße und bietet eine Nutzfläche von insgesamt ca. 1.510 m². Verkäuferin ist ein international tätiges Unternehmen der Enertech Group.



Truck-line GmbH erwirbt 3.638 m² Gewerbefläche

Die Truck-line GmbH hat eine Gewerbehalle mit Büroeinheit in der Straße „An der Strusbek“ in Ahrensburg erworben. Die Immobilie auf dem ca. 4.474 m² Grundstück verfügt üb...

