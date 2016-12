Hamburg: Gruner + Jahr-Grundstück kostet 44 Mio.

Nachdem der Medienkonzern Gruner + Jahr angekündigt hat [Gruner + Jahr verlegt Hauptsitz in die Hamburger HafenCity], seinen Standort bis 2021 in die HafenCity zu verlegen, wurde nun bekannt, wie teuer das ca. 15.200 m² große Grundstück am Lohsepark ist. Es gilt als eine der besten Lagen Hamburgs und soll für einen Kaufpreis von 44 Mio. Euro von der Hansestadt an den Verlag gehen. Dies berichtet das Hamburger Abendblatt.

.

Rund 2.000 Mitarbeiter des Verlages sollen dort in einen ca. 66.000 m² großen Gebäudekomplex an der Adresse Am Hannoverschen Bahnhof ziehen, wovon G+J c. 36.000 m² für sich beanspruchen wird. Bis 3.000 m² im Erdgeschoss sollen der Stadt kostenlos als Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich ist der Bau von 7.000 m² Wohnraum vorgesehen, wovon die Hälfte als Sozialwohnungen entstehen soll.G+J will das neue Gebäude von einem Investor bauen lassen und die Räumlichkeiten für mindestens 12 Jahre anmieten. Der noch zu findende Investor, soll nach einem Architektenwettbewerb bis spätestens Anfang 2019 mit dem Bau beginnen.