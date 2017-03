FahnenFleck am Valentinskamp, Seiko am Gänsemarkt

Das Traditionshaus FahnenFleck ist innerhalb Hamburgs umgezogen. Der Fachhändler für Flaggen, Kostüme und venezianische Masken hat sein Geschäft vom Neuen Wall auf den Valentinskamp 90 verlagert. Dort hat das Unternehmen nun auf 150 m² Verkaufsfläche eröffnet. Hinzu kommt nochmals die gleiche Größe für Nebenflächen. Eigentümer des Büro- und Geschäftshauses ist ein institutioneller US-Investor. JLL war bei der Anmietung im Rahmen eines Exklusivmandats für FahnenFleck beratend und vermittelnd tätig.

Zudem wird ab Mitte des Jahres am nahe gelegenen Gänsemarkt das 1881 in Japan gegründete Familienunternehmen Seiko voraussichtlich seine zweite deutsche Uhrenmanufaktur eröffnen. Hierzu mietete das Unternehmen über die Berater von Savills rund 170 m² Einzelhandelsfläche am Gänsemarkt 31.